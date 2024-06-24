Просто тане у роті: Ярославський показав, як спекти фантастичне генеральське сало

Генеральське сало дуже добре смакує запеченим. Суддя "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як зробити його ідеальним.

Генеральське сало – тоненьке та має прошарки ніжного м'яса, які нагадують генеральські лампаси. Його дуже цінують, бо з однієї свині виходить всього 4 кілограми такого сала.

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Запечене генеральське сало

Час : 1 година 40 хвилин

: 1 година 40 хвилин Порцій: 6

– 1 кілограм сала;– 60 – 70 грамів міцної гірчиці;– мелений чорний та духмяний перець до смаку;– 50 – 60 грамів часнику;– 5 – 6 лаврових листочків;– сіль, копчена паприка, соєвий соус до смаку.

Дивіться, як готувати генеральське сало: відео

Приготування:

Якщо сало вже підсолене, вимочіть його у воді з сіллю (25 грамів солі на 1 літр води) протягом 4 – 6 годин. Потім дістаньте сало з води та обсушіть його рушником. Натріть сало міцною гірчицею, меленими перцями та тертим часником. Складіть сало навпіл шкіркою назовні, а всередину вкладіть лавровий лист. Дайте промаринуватися 4 – 6 годин. Потім загорніть сало у фольгу і відправте в духовку, розігріту до 190 градусів, на 40 хвилин. Через 40 хвилин розгорніть фольгу та подивіться, чи підрум'янилася шкірка. Якщо вона ще не достатньо запечена, залиште сало ще на 10 – 12 хвилин при температурі 200 градусів.