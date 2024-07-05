Кулінарна магія: як приготувати найсмачніші фаршировані кабачки

5 липня 2024, 21:55
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Джерело:

Kwestia smaku

Простий і швидкий рецепт запечених кабачків підкорює усіх. Наповнений фаршем овоч такий смачний!

Якщо ви у пошуках, що приготувати з кабачків, скористайтеся цим рецептом. Овочі вийдуть ситні та такі соковиті.

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Фаршировані кабачки

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 кабачки (приблизно 700 грамів);
– пів цибулини;
– 1 зубчик часнику;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 250 грамів фаршу;
– спеції: сіль і перець, по пів чайної ложки сушеного орегано і паприки, дрібка гострого перцю;
– 1 більший помідор;
– 80 грамів тертого пармезану;
– 1 столова ложка петрушки.

Приготування:

  1. Кабачки помийте, обсушіть і розріжте уздовж навпіл.
  2. Кожну половинку надріжте по всій довжині по центру ножем на хрестики, потім ложкою вийміть надрізану м'якоть.
  3. Відкладіть м’якоть і викладіть видовбані половинки цукіні на деко, застелене папером для випікання.
  4. Посоліть і поставте в розігріту до 200 градусів духовку на 10 хвилин.
  5. Тим часом обсмажте на сковороді на столовій ложці оливкової олії нарізану цибулю, додайте тертий часник і м’якоть кабачка.
  6. Смажте приблизно 3 хвилини, відсуньте в сторону і додайте столову ложку оливкової олії та м’ясо.
  7. Смажте все близько 7 хвилин, додайте сіль, перець і спеції, перемішайте тільки тоді, коли м'ясо повністю обсмажиться.
  8. Отриманою начинкою заповніть порожнини в запечених кабачках.
  9. Викладіть помідори та посипте тертим сиром.
  10. Поставте в розігріту до 200 градусів духовку на 10 хвилин.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська