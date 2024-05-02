Приготує навіть дитина: домашня ковбаса в рукаві
2 травня 2024, 06:21Читать новость на русском
Джерело:kuhari
Приготування домашньої ковбаси може здатися складним завданням, проте існують рецепти, які настільки прості, що з ними впорається навіть дитина. Один із таких рецептів – домашня ковбаса в рукаві.
Цей метод не тільки спрощує процес приготування, але й забезпечує чудовий результат. Тут немає потреби використовувати спеціалізоване обладнання або складні техніки.
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Домашня ковбаса в рукаві виходить соковитою та ароматною завдяки рівномірному розподілу тепла під час випікання, що дозволяє м'ясу зберегти всю свою натуральну вологу та смак.
Ковбаса у рукаві
- Час: 1 година
- Порцій: 4
– 500 грамів курячого м'яса;
– 10 грамів солі;
– 5 грамів перцю чорного меленого.
Приготування:
- Промийте м'ясо і наріжте його на шматочки середнього розміру.
- Перекладіть нарізане м'ясо в глибоку миску.
- Посоліть то поперчіть.
- Ретельно перемішайте всі інгредієнти.
- Розстеліть рукав для запікання на столі, помістіть в нього м'ясну суміш. Сформуйте у вигляді ковбаси та защипніть краї рукава.
- Випікайте в духовці, попередньо розігрітій до 190 градусів, впродовж 30 хвилин.