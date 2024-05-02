Приготує навіть дитина: домашня ковбаса в рукаві

Приготування домашньої ковбаси може здатися складним завданням, проте існують рецепти, які настільки прості, що з ними впорається навіть дитина. Один із таких рецептів – домашня ковбаса в рукаві.

Цей метод не тільки спрощує процес приготування, але й забезпечує чудовий результат. Тут немає потреби використовувати спеціалізоване обладнання або складні техніки.

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Домашня ковбаса в рукаві виходить соковитою та ароматною завдяки рівномірному розподілу тепла під час випікання, що дозволяє м'ясу зберегти всю свою натуральну вологу та смак.

Ковбаса у рукаві

Час: 1 година

1 година Порцій: 4

Просто і смачно / Фото kuhari

– 500 грамів курячого м'яса;– 10 грамів солі;– 5 грамів перцю чорного меленого.

Приготування:

Промийте м'ясо і наріжте його на шматочки середнього розміру. Перекладіть нарізане м'ясо в глибоку миску. Посоліть то поперчіть. Ретельно перемішайте всі інгредієнти. Розстеліть рукав для запікання на столі, помістіть в нього м'ясну суміш. Сформуйте у вигляді ковбаси та защипніть краї рукава. Випікайте в духовці, попередньо розігрітій до 190 градусів, впродовж 30 хвилин.

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