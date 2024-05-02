Приготує навіть дитина: домашня ковбаса в рукаві

2 травня 2024, 06:21
Читать новость на русском

Джерело:

kuhari

Приготування домашньої ковбаси може здатися складним завданням, проте існують рецепти, які настільки прості, що з ними впорається навіть дитина. Один із таких рецептів – домашня ковбаса в рукаві.

Цей метод не тільки спрощує процес приготування, але й забезпечує чудовий результат. Тут немає потреби використовувати спеціалізоване обладнання або складні техніки.

Варте уваги Запечена підчеревина: рецепт бюджетного смаколика на Великдень

Домашня ковбаса в рукаві виходить соковитою та ароматною завдяки рівномірному розподілу тепла під час випікання, що дозволяє м'ясу зберегти всю свою натуральну вологу та смак.

Ковбаса у рукаві

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Просто і смачно / Фото kuhari

Інгредієнти:
– 500 грамів курячого м'яса;
– 10 грамів солі;
– 5 грамів перцю чорного меленого.

Приготування:

  1. Промийте м'ясо і наріжте його на шматочки середнього розміру.
  2. Перекладіть нарізане м'ясо в глибоку миску.
  3. Посоліть то поперчіть.
  4. Ретельно перемішайте всі інгредієнти.
  5. Розстеліть рукав для запікання на столі, помістіть в нього м'ясну суміш. Сформуйте у вигляді ковбаси та защипніть краї рукава.
  6. Випікайте в духовці, попередньо розігрітій до 190 градусів, впродовж 30 хвилин.

Також чудовий варіант: як приготувати ковбасу вдома.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська