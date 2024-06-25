Як з мангала: рецепт фантастичних крилець у соєво-медовому маринаді

25 червня 2024, 15:53
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Джерело:

pollicooking

Курячі крильця – бюджетні та смачні. Спробуйте приготувати їх у соєво-медовому маринаді.

Цей рецепт цілком може стати вашим улюбленим. Адже страва вийде ароматною та дуже апетитною.

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Курячі крильця у соєво-медовому соусі

  • Час: 1 година 30 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів курячих крилець;
– 60 грамів соєвого соусу;
– імбир до смаку;
– 2 чайні ложки копченої паприки;
– 2 чайні ложки меду;
– білий кунжут до смаку.

Дивіться, як готувати крильця в соєво-медовому соусі: відео

Приготування:

  1. Крильця добре промийте та обсушіть. Додайте всі інгредієнти, добре перемішайте та залиште маринуватись на 1 годину.
  2. Перекладіть крильця на деко та поставте в розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин.
  3. Готову страву прикрасьте білим кунжутом.
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Автор: Ольга Котів