Як з мангала: рецепт фантастичних крилець у соєво-медовому маринаді
25 червня 2024, 15:53Читать новость на русском
Джерело:pollicooking
Курячі крильця – бюджетні та смачні. Спробуйте приготувати їх у соєво-медовому маринаді.
Цей рецепт цілком може стати вашим улюбленим. Адже страва вийде ароматною та дуже апетитною.
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Курячі крильця у соєво-медовому соусі
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 4
– 500 грамів курячих крилець;
– 60 грамів соєвого соусу;
– імбир до смаку;
– 2 чайні ложки копченої паприки;
– 2 чайні ложки меду;
– білий кунжут до смаку.
Дивіться, як готувати крильця в соєво-медовому соусі: відео
Приготування:
- Крильця добре промийте та обсушіть. Додайте всі інгредієнти, добре перемішайте та залиште маринуватись на 1 годину.
- Перекладіть крильця на деко та поставте в розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин.
- Готову страву прикрасьте білим кунжутом.