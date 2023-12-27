Вишуканий смак свята: як правильно запекти лосось – секрети французького шефа із зірками Мішлен

27 грудня 2023, 17:40
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Джерело:

Shuba

Запечений лосось – проста і водночас святкова страва. Вона вийде на новий рівень, якщо ви скористаєтеся рецептом легендарної французької шеф-кухарки Домінік Кренн.

Домінік Кренн відкрила ресторан Atelier Crenn, який був відзначений трьома зірками Мішлен. Нині вона – культова персона, яка задає тренди у гастрономічній культурі.

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Як правильно приготувати лосось

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 філе лосося;
– морська сіль до смаку;
– 1 столова ложка несолоного вершкового масла;
– 1 столова ложка олії з виноградних кісточок.

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 190 градусів.
  2. Щедро посоліть верхню частину лосося морською сіллю. Розріжте філе навпіл, щоб обидві частини помістилися в каструлю. Залиште на 30 хвилин, після чого змийте з лосося сіль та обсушіть його паперовими рушниками.
  3. Нагрійте пательню, придатну для духовки, на плиті. Розтопіть вершкове масло та додайте олію. Покладіть лосося шкірою вниз, якщо він її має. Дайте підсмажитися близько 3 хвилин.
  4. Перенесіть пательню в духовку. Запікайте лосось протягом 3 хвилин.
  5. Зменште температуру духовки до 150 градусів і дайте лососеві готуватися ще 10 хвилин.
  6. Дістаньте пательню та викладіть лосось на тарілку. Подавайте зі шматочками лимона.
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Автор: Ольга Котів