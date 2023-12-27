Вишуканий смак свята: як правильно запекти лосось – секрети французького шефа із зірками Мішлен
27 грудня 2023, 17:40Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Запечений лосось – проста і водночас святкова страва. Вона вийде на новий рівень, якщо ви скористаєтеся рецептом легендарної французької шеф-кухарки Домінік Кренн.
Домінік Кренн відкрила ресторан Atelier Crenn, який був відзначений трьома зірками Мішлен. Нині вона – культова персона, яка задає тренди у гастрономічній культурі.
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Як правильно приготувати лосось
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 4
– 1 філе лосося;
– морська сіль до смаку;
– 1 столова ложка несолоного вершкового масла;
– 1 столова ложка олії з виноградних кісточок.
Приготування:
- Розігрійте духовку до 190 градусів.
- Щедро посоліть верхню частину лосося морською сіллю. Розріжте філе навпіл, щоб обидві частини помістилися в каструлю. Залиште на 30 хвилин, після чого змийте з лосося сіль та обсушіть його паперовими рушниками.
- Нагрійте пательню, придатну для духовки, на плиті. Розтопіть вершкове масло та додайте олію. Покладіть лосося шкірою вниз, якщо він її має. Дайте підсмажитися близько 3 хвилин.
- Перенесіть пательню в духовку. Запікайте лосось протягом 3 хвилин.
- Зменште температуру духовки до 150 градусів і дайте лососеві готуватися ще 10 хвилин.
- Дістаньте пательню та викладіть лосось на тарілку. Подавайте зі шматочками лимона.