Свято на тарілці: свиняча корейка запечена з морквою, петрушкою та яблуком

28 липня 2024, 23:02
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Джерело:

Kwestia smaku

Ця страва здатна перетворити будь-яку вечерю на справжнє свято. Вона поєднує в собі соковитість м’яса, солодкість яблук і свіжість овочів, створюючи вибух смакових відчуттів.

Цей рецепт не тільки надзвичайно смачний, але й доволі простий у приготуванні. Навіть новачок на кухні зможе виконати цю страву.

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Свинина з яблуком

  • Час: 1, 5 години
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1,3 кілограма свинячої корейки;
– 1,5 чайної ложки морської солі;
– 0,5 чайної ложки меленого перцю;
– 2 зубчики часнику;
– 2 чайні ложки прованських трав або орегано;
– 1 чайна ложка порошку паприки;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 2 столові ложки медової гірчиці;
– 3 столові ложки цукру;
– 2 великі моркви;
– 2 великих петрушки;
– 1 кисле яблуко.

Приготування:

  1. Напередодні замаринуйте свинячу корейку: промийте її, обсушіть, проткніть лезом ножа по всій поверхні на глибину приблизно 0,5 сантиметра, потім посипте сіллю, перцем, тертим часником, прованськими спеціями або орегано та паприкою.
  2. Потім змастіть 1 столовою ложкою олії та покладіть у пакет на блискавці або контейнер із кришкою та поставте в холодильник на 24 години.
  3. Наступного дня вийміть свинячу корейку і помістіть її в жароміцний посуд.
  4. Зверху посипте гірчицею товстим шаром, а потім посипте 2 столовими ложками цукру.
  5. Моркву і петрушку помийте, почистіть та наріжте брусочками. Приправте сіллю, перцем і змішайте з 1 столовою ложкою олії. Викладіть овочі навколо м'яса.
  6. Поставте блюдо в попередньо розігріту духовку (180 градусів) і запікайте без кришки 30 хвилин.
  7. Потім додайте очищені та нарізані яблука, посипте їх 1 столовою ложкою цукру і знову поставте в духовку.
  8. Продовжуйте випікати без кришки ще 50 хвилин.
  9. Після випічки вийміть з духовки та почекайте хвилин.
  10. Посипте подрібненою петрушкою, наріжте порційними шматками та подавайте з овочами.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська