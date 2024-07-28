Свято на тарілці: свиняча корейка запечена з морквою, петрушкою та яблуком
28 липня 2024, 23:02Читать новость на русском
Джерело:Kwestia smaku
Ця страва здатна перетворити будь-яку вечерю на справжнє свято. Вона поєднує в собі соковитість м’яса, солодкість яблук і свіжість овочів, створюючи вибух смакових відчуттів.
Цей рецепт не тільки надзвичайно смачний, але й доволі простий у приготуванні. Навіть новачок на кухні зможе виконати цю страву.
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Свинина з яблуком
- Час: 1, 5 години
- Порцій: 4
– 1,3 кілограма свинячої корейки;
– 1,5 чайної ложки морської солі;
– 0,5 чайної ложки меленого перцю;
– 2 зубчики часнику;
– 2 чайні ложки прованських трав або орегано;
– 1 чайна ложка порошку паприки;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 2 столові ложки медової гірчиці;
– 3 столові ложки цукру;
– 2 великі моркви;
– 2 великих петрушки;
– 1 кисле яблуко.
Приготування:
- Напередодні замаринуйте свинячу корейку: промийте її, обсушіть, проткніть лезом ножа по всій поверхні на глибину приблизно 0,5 сантиметра, потім посипте сіллю, перцем, тертим часником, прованськими спеціями або орегано та паприкою.
- Потім змастіть 1 столовою ложкою олії та покладіть у пакет на блискавці або контейнер із кришкою та поставте в холодильник на 24 години.
- Наступного дня вийміть свинячу корейку і помістіть її в жароміцний посуд.
- Зверху посипте гірчицею товстим шаром, а потім посипте 2 столовими ложками цукру.
- Моркву і петрушку помийте, почистіть та наріжте брусочками. Приправте сіллю, перцем і змішайте з 1 столовою ложкою олії. Викладіть овочі навколо м'яса.
- Поставте блюдо в попередньо розігріту духовку (180 градусів) і запікайте без кришки 30 хвилин.
- Потім додайте очищені та нарізані яблука, посипте їх 1 столовою ложкою цукру і знову поставте в духовку.
- Продовжуйте випікати без кришки ще 50 хвилин.
- Після випічки вийміть з духовки та почекайте хвилин.
- Посипте подрібненою петрушкою, наріжте порційними шматками та подавайте з овочами.