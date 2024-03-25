Такої в магазині не купиш: як засолити ідеальну скумбрію вдома

25 березня 2024, 20:47
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Джерело:

treskablog

Засолена самотужки скумбрія є набагато смачнішою, ніж магазинна. Радимо скористатися цим рецептом, щоб отримати найкращу рибу.

Вам знадобиться лише скумбрія, сіль, цукор і трохи спецій. Така риба точно стане окрасою будь-якого пісного стола.

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Як правильно засолити скумбрію

  • Час: 15 хвилин + 2 дні на маринування
  • Порцій: 4
Інгредієнти
– 300 грамів скумбрії;
– 1 чайна ложка солі;
– 0,5 чайної ложки цукру;
– 6 лаврових листків;
– 10 горошин духмяного перцю;
– 10 горошин чорного перцю.
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Приготування:

  1. Скумбрію випатрайте, відріжте голову і хвіст. Добре промийте та розріжте на 2 частини.
  2. Сіль змішайте з цукром. Половину насипте на дно контейнера. Також всипте туди половину спецій.
  3. Шматочки риби посипте сумішшю солі та цукру всередині й зверху. Покладіть їх в контейнер, посипте рештою солі з цукром та спеціями.
  4. Закрийте контейнер кришкою і покладіть в холодильник на 2 дні.
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Автор: Ольга Котів