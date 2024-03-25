Такої в магазині не купиш: як засолити ідеальну скумбрію вдома
25 березня 2024, 20:47Читать новость на русском
Джерело:treskablog
Засолена самотужки скумбрія є набагато смачнішою, ніж магазинна. Радимо скористатися цим рецептом, щоб отримати найкращу рибу.
Вам знадобиться лише скумбрія, сіль, цукор і трохи спецій. Така риба точно стане окрасою будь-якого пісного стола.
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Як правильно засолити скумбрію
- Час: 15 хвилин + 2 дні на маринування
- Порцій: 4
– 300 грамів скумбрії;
– 1 чайна ложка солі;
– 0,5 чайної ложки цукру;
– 6 лаврових листків;
– 10 горошин духмяного перцю;
– 10 горошин чорного перцю. Друзі вирішили зробити сюрприз і прийшли у гості без попередження? Будьте готові до будь-якої несподіванки разом із ТМ "Водний Світ". Морепродукти бренду не тільки смачні, а й корисні, адже містять вітаміни, мінерали, Омега-3 та рибний білок. Вони обов’язково припадуть до душі навіть затятим гурманам.
Приготування:
- Скумбрію випатрайте, відріжте голову і хвіст. Добре промийте та розріжте на 2 частини.
- Сіль змішайте з цукром. Половину насипте на дно контейнера. Також всипте туди половину спецій.
- Шматочки риби посипте сумішшю солі та цукру всередині й зверху. Покладіть їх в контейнер, посипте рештою солі з цукром та спеціями.
- Закрийте контейнер кришкою і покладіть в холодильник на 2 дні.