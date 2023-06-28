Щоб зберегти смак літа на довго: як заморозити чорницю на зиму

Заморожування чорниці — найкращий спосіб насолодитися цими смачними, корисними ягодами поза сезоном. Дізнайтеся, як правильно заморозити чорницю і на що звернути увагу.

Заморожування чорниці – хороший спосіб зберегти цінні харчові цінності цих ягід. Такий спосіб їх збереження означає, що вони не втрачають своїх цінних елементів і смаку.

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Попередня обробка

Ретельно переберіть ягоди від листочків та плодів, які зіпсувалися. Чорницю перед заморожуванням необхідно ретельно вимити. Потім викладіть її на паперовий рушник і дайте висохнути.

Як правильно заморозити чорницю, щоб зберегти смак

Цілі ягоди

Висипте чорницю в один шар на деко, застелене паперовими рушниками, і поставте у морозилку мінімум на годину. Перекладіть заморожену чорницю в контейнер. Також ягоди чорниці можна заморозити в цукровому сиропі, щоб вони не втратили форму і смак. Просто перед тим, як помістити їх у морозилку, посипте рясно цукром. У такий спосіб краще збережеться форма, колір і аромат.

Чудова ягода / Фото unsplash

Перем'ята чорниця

Ще один спосіб заморожування ягід – розім'яти їх виделкою з додаванням цукру. Приготовані таким чином ягоди займають менше місця у морозилці. Вони ідеально підходять для приготування солодкого сніданку, як доповнення до вівсяної каші або десертів.

Скільки можна зберігати заморожену чорницю?

Заморожену чорницю можна зберігати в морозилці до 1 року.

Що робити із замороженими ягодами?

Заморожена чорниця чудово підходить як доповнення до тортів, кексів, круасанів та іншої солодкої випічки. Просто розподіліть її по поверхні сирого тіста і поставте деко в духовку.

Також ягоди можна додавати в десертах таких як, морозиво желе і коктейлі. Ними можна начинити вареники або посипати сирники.

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