Не можна збирати калину раніше цього терміну: напої будуть згодом гірчити – рецепт на зиму

1 листопада 2023, 19:37
Читать новость на русском

Джерело:

Beszamel

Калина – це справжній дарунок від природи, особливо у холодну пору року. Зберегти частину її багатства на зиму точно необхідно кожній господині.

Зберігання калини на зиму можливе у кілька способів – настійка, у власному соку чи заморожування. Просто потрібно обрати для себе найкращий варіант. Проте є один фактор, який слід точно знати – коли слід збирати цей цінний інгредієнт.

Цікаво Осіння страва за 45 хвилин: готуємо курячі гомілки з гарбузом та фетою

Щоб зберегла свою структуру та не гірчила

Для того, щоб визначити "золотий" час для збирання урожаю калини, слід орієнтуватися не на календар, а на погодні умови. Соковиті ягідки найкраще зривати з дерева після настання перших морозів. Так калина не буде мати гіркого смаку та краще збереже свою текстуру.

Рецепт калини на зиму

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Так смачно / Фото przyslij przepis

Інгредієнти:
– 1 кілограм плодів калини;
– 1 кілограм цукру.

Приготування:

  • Ягоди калини ретельно переберіть.
  • Викладіть ягоди у чисту ємкість та засипте цукром.
  • Відставте на 24 години при кімнатній температурі.
  • Через 1 добу плоди слід подрібнити за допомогою ручного преса для картоплі (чистої та ошпареної окропом).
  • Помістіть калину у чисті та простерилізовані банки та відставте на 3 – 4 тижні.
  • Після закінчення цього часу сироп злийте. Загорніть плоди в марлю і відіжміть рідину.
  • Розлийте сироп по менших банках і зберігайте в холодильнику або прохолодному підвалі.
  • Готовий сироп можна добре розбавити теплою водою або додати в чай.
Корисні лайфхаки: як правильно сушити фрукти на узвар.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська