Відкрив баночку – і хрустка закуска готова: корейська морква на зиму

4 листопада 2023, 11:08
Читать новость на русском

Джерело:

Апостроф

Морква відома своїм хрустким смаком та універсальним застосуванням. Однією із найвідоміших закусок українців у зимовий період є корейська морква.

Така закрутка є популярним смаколиком, який поєднує в собі ароматні спеції та солодку моркву, створюючи яскравий ансамбль. Корейська морква, заготована на зиму, є відмінним варіантом для збереження літнього смаку на довгі прохолодні місяці.

Цікаво Один інгредієнт – безліч рецептів: як приготувати ароматні осінні супи з фрикадельками

Корейська морква на зиму

  • Час: 1,5 години
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм моркви;
– 6 зубчиків часнику;
– пів склянки олії;
– 4 столові ложки цукру;
– 3 столові ложки солі;
– 3 столові оцту 9%;
– 3 столові ложки коріандру;
– чорний перець до смаку;
– 1 перець чилі.

Приготування:

  • Промиту та очищену моркву натріть на спеціальній терці для корейської моркви.
  • Часник очищений від лушпиння пропустіть через прес.
  • Перемішайте моркву з часником та зі спеціями (коріандром, чорним перцем).
  • На дно чистої та простерилізованої банки викладіть невеликий шматочок гострого перцю.
  • Зверху на перець помістіть моркву (щільно утрамбовуючи закрутку).
  • Залийте банку окропом і зачекайте приблизно 10 хвилин.
  • Злийте воду в каструлю, додайте олію, сіль, цукор, а після того, як маринад закипить, – оцет.
  • Готовим маринадом заповніть банки та закатайте їх.
  • Переверніть корейську моркву догори дном та укутуйте теплим пледом або ковдрою до повного остигання.
  • Згодом банки можна помістити у кладовку чи погріб.
Як смачно зберегти калину на зиму: покроковий рецепт.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська