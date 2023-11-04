Відкрив баночку – і хрустка закуска готова: корейська морква на зиму
4 листопада 2023, 11:08Читать новость на русском
Джерело:Апостроф
Морква відома своїм хрустким смаком та універсальним застосуванням. Однією із найвідоміших закусок українців у зимовий період є корейська морква.
Така закрутка є популярним смаколиком, який поєднує в собі ароматні спеції та солодку моркву, створюючи яскравий ансамбль. Корейська морква, заготована на зиму, є відмінним варіантом для збереження літнього смаку на довгі прохолодні місяці.
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Корейська морква на зиму
- Час: 1,5 години
- Порцій: 4
– 1 кілограм моркви;
– 6 зубчиків часнику;
– пів склянки олії;
– 4 столові ложки цукру;
– 3 столові ложки солі;
– 3 столові оцту 9%;
– 3 столові ложки коріандру;
– чорний перець до смаку;
– 1 перець чилі.
Приготування:
- Промиту та очищену моркву натріть на спеціальній терці для корейської моркви.
- Часник очищений від лушпиння пропустіть через прес.
- Перемішайте моркву з часником та зі спеціями (коріандром, чорним перцем).
- На дно чистої та простерилізованої банки викладіть невеликий шматочок гострого перцю.
- Зверху на перець помістіть моркву (щільно утрамбовуючи закрутку).
- Залийте банку окропом і зачекайте приблизно 10 хвилин.
- Злийте воду в каструлю, додайте олію, сіль, цукор, а після того, як маринад закипить, – оцет.
- Готовим маринадом заповніть банки та закатайте їх.
- Переверніть корейську моркву догори дном та укутуйте теплим пледом або ковдрою до повного остигання.
- Згодом банки можна помістити у кладовку чи погріб.