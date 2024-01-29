Хрустка ззовні та м'яка всередині: як жарити цвітну капусту, щоб її їли навіть діти
29 січня 2024, 18:48Читать новость на русском
Джерело:ТСН
Зверніть увагу на цвітну капусту. Цей корисний овоч може бути по-справжньому смачним.
Під час подавання смажену цвітну капусту можна притрусити тертим сиром. Як приправи для панірування радимо використати італійські або прованські трави, сушені кріп, петрушку, базилік, орегано, розмарин, майоран, паприку чи часник.
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Як правильно смажити цвітну капусту
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 6
– 1 кілограм цвітної капусти;
– 3 яйця;
– 150 грамів панірувальних сухарів;
– 3 столові ложки сухих приправ;
– олія, чорний мелений перець, сіль до смаку.
Приготування:
- Цвітну капусту помийте, розберіть на суцвіття, опустіть в киплячу підсолену воду.
- Варіть протягом 10 хвилин, після чого відкиньте на друшляк і дайте стекти воді.
- Панірувальні сухарі з'єднайте із сухими приправами та перемішайте.
- Яйця посоліть, поперчіть та злегка збийте.
- Підготовлені суцвіття цвітної капусти по черзі вмочіть у збиті яйця, обваляйте в сухарях і смажте на олії до утворення рум'яної скоринки.