Маринад для м’яса на Великдень: точні пропорції для ідеального результату
29 квітня 2024, 05:30Читать новость на русском
Джерело:lutsk
Великдень – чудова можливість насолоджуватися різноманітними м'ясними смаколиками. Проте для початку їх слід правильно приготувати. А у м'ясі найголовніше – це пропорції!
Однією з ключових складових успішного святкового столу є м'ясо. Якщо все зробити правильно, то воно буде соковитим та ароматним. Вся таємниця криється в маринаді, і саме тому знання точних пропорцій інгредієнтів важливе для досягнення найкращого результату.
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Маринад для м'ясаІнгредієнти:
– 1 свиняча рулька (приблизно 1,3 кілограма або 800 грамів без кістки), також підійде підчеревина;
– 16 грамів солі (2% від ваги м’яса);
– 2 грами чорного перцю горошком;
– 1 грам сухого часнику;
– 1 столова ложка горілки.
Приготування:
- Рульку потрібно замочити на декілька годин у холодній воді, а потім очистити за допомогою ножа.
- Зробіть поздовжній надріз і видаліть кістку.
- Виріжте частину м’яса для начинки, залишіть м’ясо на шкірі, яка стане зовнішньою оболонкою рулету.
- Наріжте вирізане м’ясо на шматки (можна додати куски сала чи куряче філе).
- Все це обсипте сіллю та спеціями, побризкайте горілкою.
- Тісно загорніть у форму рулету, шкірою назовні, і міцно зв'яжіть ниткою, ретельно натираючи сіллю. Загорніть у харчову плівку та залишіть у холодильнику на три дні.
- Після цього, не знімаючи плівку, варіть рулет впродовж трьох годин у воді, температура якої повинна становити 80ºC (вода має бути гарячою, але без бульбашок).
- Потім швидко охолодіть у холодній воді і залиште в холодильнику. Подавайте, нарізавши на дуже тонкі скибочки.