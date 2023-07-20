Як приготувати смачну закуску: рецепт брускетти

20 липня 2023, 10:30
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Джерело:

kwestia smaku

Якщо не знаєте, що апетитного приготувати у якості перекусу чи на закуску, вас завжди виручить проста у виконанні брускетта. Кілька простих кроків – і страва вже на столі.

Класична брускетта – це поєднання хрусткого хліба, м’ясистих помідорів та тонко нарізаної ріпчастої цибулі. Хліб традиційно поливають оливковою олією.

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Рецепт брускетти

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 3 порції

Чудова закуска / Фото kwestia smaku

Інгредієнти:
– хліб чіабатта;
– оливкова олія;
– часник до смаку;
– 2 помідори;
– базилік до смаку;
– 80 грамів сиру (наприклад, горгонзола, моцарела, козячий сир).

Приготування:

  • Хліб наріжте скибочками, натріть розрізаним навпіл зубчиком часнику (якщо вам подобається насичений смак часнику, можна тертим).
  • Збризніть оливковою олією першого віджиму.
  • Помідори ошпарте і очистіть від шкірки.
  • Наріжте кубиками, злийте зайвий сік.
  • Викладіть на скибочки хліба, за бажанням додати тонко нарізану ріпчасту цибулю та сир (дрібно нарізаний або натертий).
  • Запікайте в духовці під грилем близько 5 хвилин, поки грінки не підрум'яняться і сир не розплавиться.
  • Посипте листочками базиліка, приправте сіллю і свіжомеленим перцем.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська