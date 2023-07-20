Як приготувати смачну закуску: рецепт брускетти
20 липня 2023, 10:30Читать новость на русском
Джерело:kwestia smaku
Якщо не знаєте, що апетитного приготувати у якості перекусу чи на закуску, вас завжди виручить проста у виконанні брускетта. Кілька простих кроків – і страва вже на столі.
Класична брускетта – це поєднання хрусткого хліба, м’ясистих помідорів та тонко нарізаної ріпчастої цибулі. Хліб традиційно поливають оливковою олією.
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Рецепт брускетти
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 3 порції
– хліб чіабатта;
– оливкова олія;
– часник до смаку;
– 2 помідори;
– базилік до смаку;
– 80 грамів сиру (наприклад, горгонзола, моцарела, козячий сир).
Приготування:
- Хліб наріжте скибочками, натріть розрізаним навпіл зубчиком часнику (якщо вам подобається насичений смак часнику, можна тертим).
- Збризніть оливковою олією першого віджиму.
- Помідори ошпарте і очистіть від шкірки.
- Наріжте кубиками, злийте зайвий сік.
- Викладіть на скибочки хліба, за бажанням додати тонко нарізану ріпчасту цибулю та сир (дрібно нарізаний або натертий).
- Запікайте в духовці під грилем близько 5 хвилин, поки грінки не підрум'яняться і сир не розплавиться.
- Посипте листочками базиліка, приправте сіллю і свіжомеленим перцем.