Чудове рішення на вихідні: соковитий бургер з хрусткою курочкою

22 червня 2024, 20:54
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Джерело:

ВВС Food

Бургери – це страва, яку обожнюють усі. Це чудова опція для вихідного дня, коли хочеться посмакувати відпочинок.

Бургер з куркою стане чудовим доповненням перегляду серіалу або сімейних посиденьок. Готувати його дуже просто, а смачний прохолодний напій стане чудовим доповненням трапези. 

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Рецепт бургера з куркою 

Час: 30 хвилин 

Порцій: 2

Інгредієнти: 

– 2 курячі грудки;
– 70 грамів подрібнених кукурудзяних пластівців;
– 1 чайна ложка паприки;
– 1 чайна ложка сушеного орегано;
– 1 чайна ложка лимонної солі (за бажанням);
– 2 яйця;
– 2 скибочки бекону;
– 2 булочки для бургерів;
– майонез;
– салат Айсберг;
– 2 чайні ложки песто;
– нарізаний помідор. 

Приготування: 

  1. Курячі грудки розминаємо качалкою.
  2. В окремій мисці змішуємо кукурудзяні пластівці, паприку, орегано та лимонну сіль.
  3. В іншій мисці збиваємо яйця. 
  4. Занурюємо курку у яйце, а потім – у пластівці з приправою.
  5. Якщо є аерофритюрниця, смажимо курочку в ній при 17 градусах 17 хвилин. Якщо ні – смажимо на сковорідці. 
  6. Смажимо бекон. 
  7. Булочки розрізаємо на 2 половини. Нижню змащуємо майонезом, викладаємо листя салату, бекон, курку, нарізаний помідор та песто. Накриваємо іншою половиною булки. 
  8. Подаємо до столу з улюбленим холодним напоєм. 

Смачного!

З ним м'ясо буде особливо смачним: маринад для шашлику з гірчицею. 
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська