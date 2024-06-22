Чудове рішення на вихідні: соковитий бургер з хрусткою курочкою
22 червня 2024, 20:54Читать новость на русском
Джерело:ВВС Food
Бургери – це страва, яку обожнюють усі. Це чудова опція для вихідного дня, коли хочеться посмакувати відпочинок.
Бургер з куркою стане чудовим доповненням перегляду серіалу або сімейних посиденьок. Готувати його дуже просто, а смачний прохолодний напій стане чудовим доповненням трапези.
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Рецепт бургера з куркою
Час: 30 хвилин
Порцій: 2
Інгредієнти:
– 2 курячі грудки;
– 70 грамів подрібнених кукурудзяних пластівців;
– 1 чайна ложка паприки;
– 1 чайна ложка сушеного орегано;
– 1 чайна ложка лимонної солі (за бажанням);
– 2 яйця;
– 2 скибочки бекону;
– 2 булочки для бургерів;
– майонез;
– салат Айсберг;
– 2 чайні ложки песто;
– нарізаний помідор.
Приготування:
- Курячі грудки розминаємо качалкою.
- В окремій мисці змішуємо кукурудзяні пластівці, паприку, орегано та лимонну сіль.
- В іншій мисці збиваємо яйця.
- Занурюємо курку у яйце, а потім – у пластівці з приправою.
- Якщо є аерофритюрниця, смажимо курочку в ній при 17 градусах 17 хвилин. Якщо ні – смажимо на сковорідці.
- Смажимо бекон.
- Булочки розрізаємо на 2 половини. Нижню змащуємо майонезом, викладаємо листя салату, бекон, курку, нарізаний помідор та песто. Накриваємо іншою половиною булки.
- Подаємо до столу з улюбленим холодним напоєм.
Смачного!З ним м'ясо буде особливо смачним: маринад для шашлику з гірчицею.