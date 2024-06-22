Чудове рішення на вихідні: соковитий бургер з хрусткою курочкою

Бургери – це страва, яку обожнюють усі. Це чудова опція для вихідного дня, коли хочеться посмакувати відпочинок.

Бургер з куркою стане чудовим доповненням перегляду серіалу або сімейних посиденьок. Готувати його дуже просто, а смачний прохолодний напій стане чудовим доповненням трапези.

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Рецепт бургера з куркою

Час: 30 хвилин

Порцій: 2

Інгредієнти:

– 2 курячі грудки;

– 70 грамів подрібнених кукурудзяних пластівців;

– 1 чайна ложка паприки;

– 1 чайна ложка сушеного орегано;

– 1 чайна ложка лимонної солі (за бажанням);

– 2 яйця;

– 2 скибочки бекону;

– 2 булочки для бургерів;

– майонез;

– салат Айсберг;

– 2 чайні ложки песто;

– нарізаний помідор.

Приготування:

Курячі грудки розминаємо качалкою. В окремій мисці змішуємо кукурудзяні пластівці, паприку, орегано та лимонну сіль. В іншій мисці збиваємо яйця. Занурюємо курку у яйце, а потім – у пластівці з приправою. Якщо є аерофритюрниця, смажимо курочку в ній при 17 градусах 17 хвилин. Якщо ні – смажимо на сковорідці. Смажимо бекон. Булочки розрізаємо на 2 половини. Нижню змащуємо майонезом, викладаємо листя салату, бекон, курку, нарізаний помідор та песто. Накриваємо іншою половиною булки. Подаємо до столу з улюбленим холодним напоєм.

Смачного!