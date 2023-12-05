Ви робили це неправильно: дізнайтеся простий секрет ідеального домашнього майонезу

5 грудня 2023, 13:11
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Джерело:

Євген Клопотенко

Спробувавши домашній майонез один раз, ви, мабуть, більше не захочете купувати його в магазині. Адже цей французький соус, зроблений самотужки, буде дешевший, смачніший і корисніший.

Щоб майонез був гарної однорідної густої консистенції, різниця температур жовтків й олії має бути мінімальною. Якщо соус не густішає, поставте його ненадовго в холодильник, а потім спробуйте збити знову.

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Домашній майонез: покроковий рецепт

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 1
Інгредієнти:
– 2 жовтки;
– 125 – 150 мілілітрів соняшникової олії;
– 10 грамів гірчиці;
– 1 столова ложка соку лимона;
– 1 дрібка солі.

Приготування:

  1. Відокремте білки від жовтків. Покладіть жовтки та гірчицю в скляну або металеву миску. Вона має бути досить великою, щоб в ній можна було збити соус віничком.
  2. Злегка збийте жовтки з гірчицею за допомогою віничка. Додайте сік лимона, дрібку солі та знову добре збийте суміш. Вона повинна стати однорідною.
  3. В отриману масу тонкою цівкою влийте соняшникову олію, не забуваючи постійно збивати. Трохи додали – збили вінчиком, ще трохи додали – знову збили.
  4. Коли залишаться останні 5 мілілітрів олії й ви додасте її до соусу, добре розмішавши, майонез буде готовий.
Домашній майонез потрібен у рецепті французьких фаршированих яєць "Мімоза". Обов'язково спробуйте їх приготувати –  вам сподобається.
Автор: Ольга Котів