Ви робили це неправильно: дізнайтеся простий секрет ідеального домашнього майонезу
5 грудня 2023, 13:11Читать новость на русском
Джерело:Євген Клопотенко
Спробувавши домашній майонез один раз, ви, мабуть, більше не захочете купувати його в магазині. Адже цей французький соус, зроблений самотужки, буде дешевший, смачніший і корисніший.
Щоб майонез був гарної однорідної густої консистенції, різниця температур жовтків й олії має бути мінімальною. Якщо соус не густішає, поставте його ненадовго в холодильник, а потім спробуйте збити знову.
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Домашній майонез: покроковий рецепт
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 1
– 2 жовтки;
– 125 – 150 мілілітрів соняшникової олії;
– 10 грамів гірчиці;
– 1 столова ложка соку лимона;
– 1 дрібка солі.
Приготування:
- Відокремте білки від жовтків. Покладіть жовтки та гірчицю в скляну або металеву миску. Вона має бути досить великою, щоб в ній можна було збити соус віничком.
- Злегка збийте жовтки з гірчицею за допомогою віничка. Додайте сік лимона, дрібку солі та знову добре збийте суміш. Вона повинна стати однорідною.
- В отриману масу тонкою цівкою влийте соняшникову олію, не забуваючи постійно збивати. Трохи додали – збили вінчиком, ще трохи додали – знову збили.
- Коли залишаться останні 5 мілілітрів олії й ви додасте її до соусу, добре розмішавши, майонез буде готовий.