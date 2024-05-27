Краще готувати одразу два: легкий домашній пиріг з яйцем та цибулькою
27 травня 2024, 10:56Читать новость на русском
Джерело:noviydoctor
Домашні пироги – це завжди особливий смак та спогади. Потрібно зовсім небагато, аби ця кулінарна насолода опинилася на вашому столі.
Чудова особливість цього пирога – прості інгредієнти та мінімум зусиль. Коли б ви не захотіли його приготувати, все необхідне вже точно є у вас під рукою.
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Рецепт пирога з яйцем та зеленню
Час: 1 година 20 хвилин
Порцій: 4Інгредієнти:
тісто:
– 400 мілілітрів кефіру (2,5%);
– 320 грамів борошна;
– 50 мілілітрів соняшникової олії;
– 2 яйця;
– 1 чайна ложка соди;
– по чайній ложці цукру та солі;
начинка:
– 100 грамів свіжої зеленої цибулі;
– 6 варених яєць;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Варимо 6 яєць на круто, нарізаємо дрібними кубиками або грубо натираємо.
- Цибулю миємо, обсушуємо та дрібно шаткуємо.
- З'єднуємо яйця та цибулю, солимо, перчимо та відставляємо.
- Готуємо тісто. Збиваємо яйця з цукром та сіллю. Додаємо кефір та олію, добре збиваємо. Поступово вводимо просіяне борошно з содою. Накриваємо плівкою та даємо 20 хвилин постояти.
- У форму виливаємо половину тіста. Викладаємо рівним шаром начинку та покриваємо другою половиною тіста.
- Випікаємо 40 хвилин при 170 градусах, духовка повинна бути вже розігріта.
- Готовий пиріг змащуємо вершковим маслом.
Смачного!Цю овочеву запіканку можна готувати щодня: рецепт з кабачком.