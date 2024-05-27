Краще готувати одразу два: легкий домашній пиріг з яйцем та цибулькою

Домашні пироги – це завжди особливий смак та спогади. Потрібно зовсім небагато, аби ця кулінарна насолода опинилася на вашому столі.

Чудова особливість цього пирога – прості інгредієнти та мінімум зусиль. Коли б ви не захотіли його приготувати, все необхідне вже точно є у вас під рукою.

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Рецепт пирога з яйцем та зеленню

Час: 1 година 20 хвилин

Порцій: 4

– 400 мілілітрів кефіру (2,5%);– 320 грамів борошна;– 50 мілілітрів соняшникової олії;– 2 яйця;– 1 чайна ложка соди;– по чайній ложці цукру та солі;– 100 грамів свіжої зеленої цибулі;– 6 варених яєць;– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Варимо 6 яєць на круто, нарізаємо дрібними кубиками або грубо натираємо. Цибулю миємо, обсушуємо та дрібно шаткуємо. З'єднуємо яйця та цибулю, солимо, перчимо та відставляємо. Готуємо тісто. Збиваємо яйця з цукром та сіллю. Додаємо кефір та олію, добре збиваємо. Поступово вводимо просіяне борошно з содою. Накриваємо плівкою та даємо 20 хвилин постояти. У форму виливаємо половину тіста. Викладаємо рівним шаром начинку та покриваємо другою половиною тіста. Випікаємо 40 хвилин при 170 градусах, духовка повинна бути вже розігріта. Готовий пиріг змащуємо вершковим маслом.

Смачного!