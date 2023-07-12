Швидкий рецепт для ледачих: як приготувати морозиво з банана

12 липня 2023, 18:00
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Джерело:

kwestia smaku

Домашнє морозиво з бананом – це не тільки смачно, а й надзвичайно поживно. Його можна куштувати навіть дітям.

Банан та молоко – всього два інгредієнти, які необхідні для приготування морозива. За таким рецептом його зробить навіть малюк.

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Рецепт морозива з бананом

  • Час: 15 хвилин + 3 годину у морозилці
  • Порцій: 3

Неймовірна насолода / Фото kwestia smaku

Інгредієнти:
– 3 банани;
– 50 мілілітрів охолодженого рослинного молока;
– гранола за бажанням;
– фруктовий соус за бажанням.

Приготування:

  • Очистіть банани від шкірки, наріжте скибочками, викладіть на тарілку, застелену папером для випічки, і поставте в морозилку мінімум на 3 години.
  • Помістіть заморожені банани в ємність блендера, додайте охолоджене молоко і перемішайте до однорідності.
  • Спочатку банани будуть жорсткими і їх буде важко розім’яти, але з часом вони розм’якшаться і утвориться еластична маса.
  • Розлийте по мисках і подавайте, за бажанням із гранулою чи фруктовим соусом.
Приготуйте цей неймовірний пляцок і ваші рідні будуть у шоці.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська