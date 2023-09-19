Солодка розкіш урожаю: як приготувати домашнє вино зі слив

19 вересня 2023, 23:25
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Джерело:

moje gotowanie

Вино зі слив — це чудовий напій, що відомий своєю ніжністю смаку та ароматом. Він здатен підкорити будь-кого, якщо правильно його приготувати.

Приготування домашнього вина — це ціле мистецтво, яке із правильними знаннями можна легко опанувати. Памятайте, напій завжди можна адаптувати під власний смак і настрій.

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Рецепт вина зі слив

  • Час: 2 години
  • Порцій: 10

Неймовірний напій / Фото unsplash

Інгредієнти:
– 2 кілограми слив;
– 1,2 кілограма цукру;
– 4 літри води;
– 5 грамів дріжджів.

Приготування:

  • Сливи помийте, розріжте навпіл, видаліть кісточку і викиньте у велику каструлю.
  • Потім сливи залийте гарячою водою, накрийте кришкою і залиште на 4 дні.
  • Перемішуйте двічі на день, а потім додайте цукор, помішуючи, поки він повністю не розчиниться.
  • Наступним кроком буде додати дріжджі та накрити суміш.
  • Протягом наступних 5 днів потрібно регулярно помішувати.
  • Через потрібний час суміш перелийте в пляшку, призначену для бродіння вина.
  • Помістіть пробку зі скляною трубкою на бутель і залиште для подальшого бродіння.
  • Коли бродіння закінчиться, перелийте вино через ситечко в чисті пляшки або банки і залиште витримуватися в прохолодному місці на наступні кілька місяців.
  • Якщо ви побачите, що в банках багато осаду і вино непрозоре, їх потрібно перецідити, наприклад, через тонку марлю.
  • Залиште вино "відпочити" на кілька днів.
  • Коли воно стане прозорим, можна розлити по пляшках і закупорити.
  • Для повного дозрівання сливове вино має витримуватися хоча б кілька місяців.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська