"На потім" не залишається ніколи: неймовірна закуска, яка стане вашим кулінарним хітом

26 квітня 2024, 07:05
Читать новость на русском

Джерело:

gospodynka

Млинці, видаються простою та тривіальною стравою. Але трішки фантазії – і перед вами вже шедевр.

Ця страва має святковий вигляд, однак у її приготуванні немає нічого складного. Потрібно мати лише базові кулінарні навички – і вас деякий час вважатимуть справжньою зіркою кулінарії. 

Читайте також Коли гості на порозі: як накрити стіл за 15 хвилин з "Водним Світом"

Рецепт фаршированих млинців 

Час: 2 години

Порцій: 8

Інгредієнти: 

– 4 яйця;
– 0,7 літра молока;
– 300 грамів борошна;
– 2 чайні ложки крохмалю;
– 0,5 чайної ложки солі;
– 1 столова ложка цукру;
– 4 столові ложки оливкової олії;

начинка:

– куряче м'ясо;
– цибуля;
– гриби;
– сіль, перець;
– вустерширський соус;
– вершки;
– сир.

Приготування: 

  1. Всі інгредієнти для млинців з'єднуємо і добре перемішуємо. 
  2. Гриби та куряче м'ясо дрібно ріжемо, цибулю ріжемо кубиками та обсмажуємо до золотистого кольору. 
  3. Окремо смажимо гриби та солимо.
  4. Змішуємо інгредієнти для начинки на пательні, в кінці додаємо вершки.
  5. Смажимо млинці. 
  6. Загортаємо в них фарш та скріплюємо, як хінкалі, і скріплюємо зубочисткою.
  7. Відправляємо на кілька хвилин у духовку, щоб розплавився сир. 

Смачного!

Це поєднання завжди спрацьовує: готуємо салат з куркою та ананасом. 
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська