"На потім" не залишається ніколи: неймовірна закуска, яка стане вашим кулінарним хітом
26 квітня 2024, 07:05Читать новость на русском
Джерело:gospodynka
Млинці, видаються простою та тривіальною стравою. Але трішки фантазії – і перед вами вже шедевр.
Ця страва має святковий вигляд, однак у її приготуванні немає нічого складного. Потрібно мати лише базові кулінарні навички – і вас деякий час вважатимуть справжньою зіркою кулінарії.
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Рецепт фаршированих млинців
Час: 2 години
Порцій: 8
Інгредієнти:
– 4 яйця;
– 0,7 літра молока;
– 300 грамів борошна;
– 2 чайні ложки крохмалю;
– 0,5 чайної ложки солі;
– 1 столова ложка цукру;
– 4 столові ложки оливкової олії;
начинка:
– куряче м'ясо;
– цибуля;
– гриби;
– сіль, перець;
– вустерширський соус;
– вершки;
– сир.
Приготування:
- Всі інгредієнти для млинців з'єднуємо і добре перемішуємо.
- Гриби та куряче м'ясо дрібно ріжемо, цибулю ріжемо кубиками та обсмажуємо до золотистого кольору.
- Окремо смажимо гриби та солимо.
- Змішуємо інгредієнти для начинки на пательні, в кінці додаємо вершки.
- Смажимо млинці.
- Загортаємо в них фарш та скріплюємо, як хінкалі, і скріплюємо зубочисткою.
- Відправляємо на кілька хвилин у духовку, щоб розплавився сир.
Смачного!Це поєднання завжди спрацьовує: готуємо салат з куркою та ананасом.