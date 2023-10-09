Сливова галета – осіння випічка до чаю за годину
9 жовтня 2023, 14:07Читать новость на русском
Джерело:April paradise
Не знаєте, що приготувати до чаю чи кави, аби було швидко та смачно? Спробуйте галету зі сливами – ви будете приємно здивовані результатом.
Дуже простий, швидкий та універсальний рецепт солодкої галети, адже її модна готувати з будь-якими фруктами та ягодами. Саму галету готувати надзвичайно легко, адже тісто не потребує багато часу та особливих навичок.
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Ми пропонуємо спробувати галету зі сливами. Вона виходить соковитою та надзвичайно смачною.
Рецепт сливової галети
- Час: 1 година
- Порції: 4
– 1 яйце;
– 100 грамів кисломолочного сиру;
– 50 грамів вершкового масла;
– 180 – 200 грамів борошна;
– сіль;
– ваніль;
– цукрозамінник, або цукор;
– яєчний жовток для змащування.
Для начинки:
– 300 грамів сливи
– 1 столова ложка крохмалю.
Приготування:
- В просіяне борошно додаємо холодне масло та перетираємо до крихти. Домашній сир, яйце, ваніль, цукор додаємо до крихти та замішуємо тісто. Загортаємо в плівку і відправляємо холодильник на 20 хвилин, аби тісто стабілізувалося.
- Тим часом нарізаємо сливи скибочками.
- Тісто розкатуємо в пласт, посипаємо крохмалем, викладаємо сливи, знову крохмаль (можна посипати цукром).
- Загортаємо бортики, змащуємо жовтком і відправляємо в духовку на 180 градусів на 35 – 40 хвилин.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати фарширований гарбуз.