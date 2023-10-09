Сливова галета – осіння випічка до чаю за годину

9 жовтня 2023, 14:07
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Джерело:

April paradise

Не знаєте, що приготувати до чаю чи кави, аби було швидко та смачно? Спробуйте галету зі сливами – ви будете приємно здивовані результатом.

Дуже простий, швидкий та універсальний рецепт солодкої галети, адже її модна готувати з будь-якими фруктами та ягодами. Саму галету готувати надзвичайно легко, адже тісто не потребує багато часу та особливих навичок.

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Ми пропонуємо спробувати галету зі сливами. Вона виходить соковитою та надзвичайно смачною.

Рецепт сливової галети

  • Час: 1 година
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – 1 яйце;
 – 100 грамів кисломолочного сиру;
 – 50 грамів вершкового масла;
 – 180 – 200 грамів борошна;
 – сіль;
 – ваніль;
 – цукрозамінник, або цукор;
 – яєчний жовток для змащування.
Для начинки:
 – 300 грамів сливи
 – 1 столова ложка крохмалю.

Приготування:

  • В просіяне борошно додаємо холодне масло та перетираємо до крихти. Домашній сир, яйце, ваніль, цукор додаємо до крихти та замішуємо тісто. Загортаємо в плівку і відправляємо холодильник на 20 хвилин, аби тісто стабілізувалося.
  • Тим часом нарізаємо сливи скибочками.
  • Тісто розкатуємо в пласт, посипаємо крохмалем, викладаємо сливи, знову крохмаль (можна посипати цукром).
  • Загортаємо бортики, змащуємо жовтком і відправляємо в духовку на 180 градусів на 35 – 40 хвилин.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак