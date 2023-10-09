Сливова галета – осіння випічка до чаю за годину

Не знаєте, що приготувати до чаю чи кави, аби було швидко та смачно? Спробуйте галету зі сливами – ви будете приємно здивовані результатом.

Дуже простий, швидкий та універсальний рецепт солодкої галети, адже її модна готувати з будь-якими фруктами та ягодами. Саму галету готувати надзвичайно легко, адже тісто не потребує багато часу та особливих навичок.

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Ми пропонуємо спробувати галету зі сливами. Вона виходить соковитою та надзвичайно смачною.

Рецепт сливової галети

Час: 1 година

1 година Порції: 4

– 1 яйце;– 100 грамів кисломолочного сиру;– 50 грамів вершкового масла;– 180 – 200 грамів борошна;– сіль;– ваніль;– цукрозамінник, або цукор;– яєчний жовток для змащування.– 300 грамів сливи– 1 столова ложка крохмалю.

Приготування:

В просіяне борошно додаємо холодне масло та перетираємо до крихти. Домашній сир, яйце, ваніль, цукор додаємо до крихти та замішуємо тісто. Загортаємо в плівку і відправляємо холодильник на 20 хвилин, аби тісто стабілізувалося.

Тим часом нарізаємо сливи скибочками.

Тісто розкатуємо в пласт, посипаємо крохмалем, викладаємо сливи, знову крохмаль (можна посипати цукром).

Загортаємо бортики, змащуємо жовтком і відправляємо в духовку на 180 градусів на 35 – 40 хвилин.

Смачного!

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