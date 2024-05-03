З ними ваша паска буде найгарнішою: як просто зробити шоколадні гнізда

3 травня 2024, 15:22
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Джерело:

Shuba

Паску можна прикрасити по-справжньому гарно. Спробуйте цьогоріч приготувати шоколадні гнізда.

Вони можуть стати не лише прикрасою, а й оригінальним десертом. Діти точно будуть у захваті.

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Як приготувати шоколадні гнізда на паску

  • Час: 1 година 20 хвилин
  • Порцій: 8
Інгредієнти для тіста:
– 150 грамів вівсяних пластівців;
– 150 грамів цукру;
– 60 грамів масла 73%;
– 100 мілілітрів молока 2,5%;
– 2 столові ложки какао;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 100 грамів арахісової пасти.
Для прикрас:
– 100 грамів шоколаду;
– 30 грамів родзинок;
– 30 грамів волоських горіхів.

Приготування:

  1. У каструлі розтопіть масло, додайте молоко, цукор, какао і ванільний цукор. Доведіть до кипіння. Варіть на маленькому вогні, помішуючи, 1 хвилину.
  2. Зніміть каструлю з вогню, додайте арахісову пасту та перемішайте. Всипте вівсяні пластівці та знову добре перемішайте.
  3. Розділіть масу на 6 частин і сформуйте з них кульки. Дайте охолонути протягом 5 хвилин.
  4. Потім сформуйте з кульок гнізда і залиште їх на 1 годину застигати.
  5. На водяній бані розтопіть шоколад і налийте його в гнізда.
  6. Дайте трохи охолонути та прикрасьте зверху родзинками й горішками.
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Автор: Ольга Котів