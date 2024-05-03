З ними ваша паска буде найгарнішою: як просто зробити шоколадні гнізда
3 травня 2024, 15:22Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Паску можна прикрасити по-справжньому гарно. Спробуйте цьогоріч приготувати шоколадні гнізда.
Вони можуть стати не лише прикрасою, а й оригінальним десертом. Діти точно будуть у захваті.
Варто спробувати Це треба знати кожному: як перевірити, що паска спеклася
Як приготувати шоколадні гнізда на паску
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порцій: 8
– 150 грамів вівсяних пластівців;
– 150 грамів цукру;
– 60 грамів масла 73%;
– 100 мілілітрів молока 2,5%;
– 2 столові ложки какао;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 100 грамів арахісової пасти.
Для прикрас:
– 100 грамів шоколаду;
– 30 грамів родзинок;
– 30 грамів волоських горіхів.
Приготування:
- У каструлі розтопіть масло, додайте молоко, цукор, какао і ванільний цукор. Доведіть до кипіння. Варіть на маленькому вогні, помішуючи, 1 хвилину.
- Зніміть каструлю з вогню, додайте арахісову пасту та перемішайте. Всипте вівсяні пластівці та знову добре перемішайте.
- Розділіть масу на 6 частин і сформуйте з них кульки. Дайте охолонути протягом 5 хвилин.
- Потім сформуйте з кульок гнізда і залиште їх на 1 годину застигати.
- На водяній бані розтопіть шоколад і налийте його в гнізда.
- Дайте трохи охолонути та прикрасьте зверху родзинками й горішками.