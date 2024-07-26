Хліб, який вразить користю: оригінальний спосіб використання кабачків

26 липня 2024, 06:16
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Джерело:

prostoway

Кабачковий хліб – це те, що ви просто мусите спробувати. Такий спосіб використання сезонних овочів вже підкорив серце багатьох господинь.

Ця страва швидко стане улюбленицею вашої родини. Цей оригінальний хліб не лише смачний, а й потішить своїми корисними характеристиками. 

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Рецепт кабачкового хліба 

Час: 1 година 10 хвилин 

Порцій: 1

Інгредієнти: 
– 500 грамів кабачків;
– 3 яйця;
– 200 грамів борошна;
– 100 грамів твердого сиру;
– чайна ложка розпушувача;
– 2 столові ложки соняшникової олії;
– пучок кропу;
– сіль та перець до смаку. 

Приготування: 

  1. Кабачки грубо натираємо та віджимаємо зайву рідину. 
  2. В окремій мисці збиваємо яйця з олією до легкої піни, солимо та перчимо. 
  3. Додаємо до яєчної суміші кабачки та дрібно нарізаний кріп. 
  4. Просіюємо борошно з розпушувачем та поступово вводимо у суміш. 
  5. Додаємо натертий сир та знову перемішуємо.
  6. Виливаємо тісто у форму для хліба та випікаємо 45 – 50 хвилин при 180 градусах. 

Смачного!

Виглядає як з картинки у кіно: простий рецепт американського шоколадного печива.  
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська