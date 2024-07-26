Хліб, який вразить користю: оригінальний спосіб використання кабачків
26 липня 2024, 06:16Читать новость на русском
Джерело:prostoway
Кабачковий хліб – це те, що ви просто мусите спробувати. Такий спосіб використання сезонних овочів вже підкорив серце багатьох господинь.
Ця страва швидко стане улюбленицею вашої родини. Цей оригінальний хліб не лише смачний, а й потішить своїми корисними характеристиками.
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Рецепт кабачкового хліба
Час: 1 година 10 хвилин
Порцій: 1
Інгредієнти:
– 500 грамів кабачків;
– 3 яйця;
– 200 грамів борошна;
– 100 грамів твердого сиру;
– чайна ложка розпушувача;
– 2 столові ложки соняшникової олії;
– пучок кропу;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Кабачки грубо натираємо та віджимаємо зайву рідину.
- В окремій мисці збиваємо яйця з олією до легкої піни, солимо та перчимо.
- Додаємо до яєчної суміші кабачки та дрібно нарізаний кріп.
- Просіюємо борошно з розпушувачем та поступово вводимо у суміш.
- Додаємо натертий сир та знову перемішуємо.
- Виливаємо тісто у форму для хліба та випікаємо 45 – 50 хвилин при 180 градусах.
Смачного!Виглядає як з картинки у кіно: простий рецепт американського шоколадного печива.