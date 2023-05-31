Як приготувати домашній квас: старовинний рецепт літнього напою

Освіжаючий квас – ідеальний засіб полегшити спекотні дні. Приготуйте вдома цей запашний та особливий напій, аби сонце не здавалося таким надокучливим.

З давніх часів у літній період українці полюбляють пити квас. Цей напій можна легко приготувати власноруч, потрібно лише кілька простих інгредієнтів.

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Рецепт хлібного квасу

Час : 40 хвилин + 3 дні

: 40 хвилин + 3 дні Порцій: 6

Чудовий напій / Фото unsplash

– 1,5 кілограма цілозернового хліба;– 5 літрів води;– 4 чайні ложки сухих дріжджів;– кілька ложок цукру;– родзинки до смаку.

Приготування:

Цілозерновий хліб наріжте скибочками і підсмажте в духовці.

Згодом грінки подрібніть, залийте 5 літрами теплої кип'яченої води та додайте дріжджі і цукор.

Накрийте і залиште в теплому місці на 3 дні.

Процідіть через дрібне сито, розлийте по пляшках та додайте трохи родзинок до смаку.

Закрийте і зберігайте в холодильнику (до 10 днів).

Корисно знати

Швидкість приготування квасу зазвичай залежить від температури. При підвищених градусах час приготування квасу буде мінімальним. Чим більше ви будете витримувати квас – тим більш насиченим і різким буде його смак.

Окрім прохолодного квасу, приготуйте літній лимонад без цукру – це так смачно!