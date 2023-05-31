Як приготувати домашній квас: старовинний рецепт літнього напою
31 травня 2023, 21:35Читать новость на русском
Джерело:Beszamel
Освіжаючий квас – ідеальний засіб полегшити спекотні дні. Приготуйте вдома цей запашний та особливий напій, аби сонце не здавалося таким надокучливим.
З давніх часів у літній період українці полюбляють пити квас. Цей напій можна легко приготувати власноруч, потрібно лише кілька простих інгредієнтів.
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Рецепт хлібного квасу
- Час: 40 хвилин + 3 дні
- Порцій: 6
– 1,5 кілограма цілозернового хліба;
– 5 літрів води;
– 4 чайні ложки сухих дріжджів;
– кілька ложок цукру;
– родзинки до смаку.
Приготування:
- Цілозерновий хліб наріжте скибочками і підсмажте в духовці.
- Згодом грінки подрібніть, залийте 5 літрами теплої кип'яченої води та додайте дріжджі і цукор.
- Накрийте і залиште в теплому місці на 3 дні.
- Процідіть через дрібне сито, розлийте по пляшках та додайте трохи родзинок до смаку.
- Закрийте і зберігайте в холодильнику (до 10 днів).
Корисно знати
Швидкість приготування квасу зазвичай залежить від температури. При підвищених градусах час приготування квасу буде мінімальним. Чим більше ви будете витримувати квас – тим більш насиченим і різким буде його смак.
Окрім прохолодного квасу, приготуйте літній лимонад без цукру – це так смачно!