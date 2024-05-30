Італійська класика без зайвих турбот: легкий рецепт легендарного супу мінестроне
Джерело:BBC Food
Італійська кухня – це страви, які припадають до смаку ледь не всім. Навіть рідкі страви мають популярність, тож цим варто скористатися, а особливо, коли з неохотою їдять супи.
Мінестроне може потішити не лише своїм смаком, а й бюджетністю. На його приготування не треба витрачати багато грошей, навіть якщо потрібно нагодувати велику сім'ю.
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Рецепт супу мінестроне
Час: до 1 години
Порцій: 4
Інгредієнти:
– столова ложка оливкової олії;
– 1 цибуля;
– 2 почищені та нарізані морквини;
– 3 нарізані палички селери;
– 2 дрібно нарізані зубчики часнику;
– 2 столові ложки томатного пюре;
– 400 грамів нарізаних помідорів;
– 1,2 літра курячого бульйону;
– 400 грамів консервованої квасолі, промитої та сухої;
– 100 грамів дрібно поламаних спагетті;
– 1/4 головки капусти, дрібно шаткуємо;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Оливкову олію розігріваємо у великій каструлі з кришкою.
- Додаємо цибулю, моркву і селеру, солимо, перчимо і готуємо у 10 хвилин.
- Додаємо часник і смажимо ще 1 хвилину.
- Додаємо томатне пюре і готуємо ще 3 хвилини.
- Додаємо помідори і бульйон. Накриваємо кришкою, зменшуємо вогонь та готуємо 15 хвилин.
- У каструлю додаємо квасолю та спагетті готуємо до готовності макаронних виробів.
- Додаємо капусту та варимо ще 2 хвилини.
- Консистенцію супу можна регулювати гарячою водою.
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