Італійська класика без зайвих турбот: легкий рецепт легендарного супу мінестроне

30 травня 2024, 06:23
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Джерело:

BBC Food

Італійська кухня – це страви, які припадають до смаку ледь не всім. Навіть рідкі страви мають популярність, тож цим варто скористатися, а особливо, коли з неохотою їдять супи.

Мінестроне може потішити не лише своїм смаком, а й бюджетністю. На його приготування не треба витрачати багато грошей, навіть якщо потрібно нагодувати велику сім'ю.

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Рецепт супу мінестроне 

Час: до 1 години

Порцій: 4

Інгредієнти:

–  столова ложка оливкової олії;
– 1 цибуля;
– 2 почищені та нарізані морквини;
– 3 нарізані палички селери;
– 2 дрібно нарізані зубчики часнику;
– 2 столові ложки томатного пюре;
– 400 грамів нарізаних помідорів;
– 1,2 літра курячого бульйону;
– 400 грамів консервованої квасолі, промитої та сухої;
– 100 грамів дрібно поламаних спагетті;
– 1/4 головки капусти, дрібно шаткуємо;
– сіль та перець до смаку. 

Приготування: 

  1. Оливкову олію розігріваємо у великій каструлі з кришкою.
  2. Додаємо цибулю, моркву і селеру, солимо, перчимо і готуємо у 10 хвилин.
  3. Додаємо часник і смажимо ще 1 хвилину.
  4. Додаємо томатне пюре і готуємо ще 3 хвилини.
  5. Додаємо помідори і бульйон. Накриваємо кришкою, зменшуємо вогонь та готуємо 15 хвилин. 
  6. У каструлю додаємо квасолю та спагетті готуємо до готовності макаронних виробів. 
  7. Додаємо капусту та варимо ще 2 хвилини.
  8. Консистенцію супу можна регулювати гарячою водою.

Смачного! 

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська