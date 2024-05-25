"А так можна було?": швидка та легка картопляна запіканка на всю сім'ю за мінімум часу
25 травня 2024, 20:51Читать новость на русском
Джерело:ТікТок ivanna_onysko
Цей рецепт стане знахідкою для тих, кому часто потрібно готувати на всю сім'ю. Ніякого довгого стояння біля плити – духовка чудово впорається без вас.
Цінність цього рецепта полягає не лише у неймовірній простоті, а й смакових властивостях страви. Вам не потрібно довго чаклувати, щоб смачно нагодувати сім'ю, краще приділити час на свої потреби.
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Рецепт картопляної запіканки
Час: 30 хвилин
Порцій: 2Інгредієнти:
– 2 – 3 картоплі;
– 300 грамів твердого сиру;
– 1 яйце;
– 1 столова ложка сметани;
– кілька столових ложок борошна;
– сіль та перець до смаку;
– столова ложка олії;
– трішки зелені.
Приготування:
- Картоплю грубо натираємо.
- Додаємо яйце, сметану, олію, частину сиру, борошно, солимо та перчимо. Добре перемішуємо.
- Деко застеляємо пергаментом та змащуємо олією.
- Викладаємо масу на деко та розрівнюємо. Зверху посипаємо сиром.
- Випікаємо 20 хвилин при 180 градусах.
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