Якщо в холодильнику залежалися яблука: готуємо легкий смаколик до чаю

21 квітня 2024, 10:42
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Джерело:

odnaminyta

Яблука – це справжня знахідка, коли мова йде про випічку. Трішечки кулінарної магії, і насолода від чаювання буде зовсім на іншому рівні.

Яблучні кекси – це завжди гарне рішення, коли потрібно швидко приготувати щось смачненьке до чаю. Готувати їх нескладно, тому впевнено можете залучати до процесу і дітей, адже це так весело!

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Яблучні кекси 

Час: 40 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти: 

– 2 дрібно нарізані яблука;
– 2 склянки борошна (просіяного);
– чайна ложка розпушувача;
– 1/2 чайної ложки соди;
– 1/4 чайної ложки солі;
– 100 грамів розтопленого вершкового масла;
– 3/4 склянки цукру;
– 2 яйця;
– пів склянки молока;
– чайна ложка ваніліну.

Приготування: 

  1. Духовку прогріваємо до 190 градусів. 
  2. У великій мисці змішуємо борошно, розпушувач, соду та сіль.
  3. Окремо збиваємо масло з цукром до утворення повітряної маси. 
  4. Додаємо яйця, продовжуючи збивати тісто. 
  5. Додаємо молоко і ванілін до масла.
  6. Поступово з'єднуємо сухі та вологі інгредієнти до однорідної консистенції. 
  7. Додаємо яблука і ще раз добре перемішуємо. 
  8. Розкладаємо тісто у силіконові формочки для кексів, заповнюючи їх на 3/4.
  9. Випікаємо кекси 15 – 17 хвилин, готовість перевіряємо зубочисткою.
  10. Подаємо охолодженими.

Смачного!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська