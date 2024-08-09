Ми навіть не знали, що це так просто: як зробити домашній сир лише з 1 інгредієнта

А чи знали ви, що кисломолочний сир можна приготувати вдома? Зробити це зовсім не важко, якщо знати рецептуру.

Вам буде потрібен всього один інгредієнт. Обов'язково спробуйте втілити цей елементарний рецепт в життя.

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Домашній кисломолочний сир

Час : 30 хвилин + 2 дні

: 30 хвилин + 2 дні Порцій: 4

– 2 літри жирного домашнього молока.

Дивіться, як приготувати домашній сир: відео

Приготування: