Ми навіть не знали, що це так просто: як зробити домашній сир лише з 1 інгредієнта
9 серпня 2024, 17:52Читать новость на русском
Джерело:Yuliia.senych
А чи знали ви, що кисломолочний сир можна приготувати вдома? Зробити це зовсім не важко, якщо знати рецептуру.
Вам буде потрібен всього один інгредієнт. Обов'язково спробуйте втілити цей елементарний рецепт в життя.
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Домашній кисломолочний сир
- Час: 30 хвилин + 2 дні
- Порцій: 4
– 2 літри жирного домашнього молока.
Дивіться, як приготувати домашній сир: відео
Приготування:
- Залиште молоко в теплому місці приблизно на 2 дні. Щоб прискорити процес, можна додати чайну ложку оцту. Але краще робити за класичною рецептурою лише з молока.
- Потім зніміть верхній шар сметани з молока і перелийте його в баняк. Підігрійте на слабкому вогні до температури 50 градусів. Важливо не перегріти, щоб сир не вийшов гумовим.
- Потім вимкніть вогонь і дайте молоку охолонути буквально 10 – 15 хвилин.
- Процідіть сир в хустку чи марлю і залиште в підвішеному стані на ніч. З 2 літрів молока вийде приблизно 400 – 450 грамів сиру.