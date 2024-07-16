Ідеальний для літніх посиденьок: готуємо повітряно-ніжний кокосовий пиріг

16 липня 2024, 11:41
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Джерело:

На пенсії

Кокосовий пиріг на кефірі – це насолода, яку вам неодмінно потрібно пізнати. Він настільки ніжний, що одразу тане у роті.

Цей пиріг виходить повітряним як хмаринка, а все завдяки вершковому просочуванню. Усі, кому подобається смак кокоса, залишаються в захваті від цієї ніжної випічки. 

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Рецепт кокосового пирога на кефірі 

Час: 45 хвилин

Порцій: 8

Інгредієнти: 
– 250 мілілітрів кефіру;
– 250 грамів цукру;
– 240 грамів борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 10 грамів цукру;
– дрібка солі;
– 1 яйце;
– кокосова стружка.

Приготування

  1. Виливаємо кефір у миску, додаємо 100 грамів цукру та яйце. Збиваємо до однорідності. Додаємо ванілін та сіль, знову перемішуємо. 
  2. У суміш просіюємо борошно, додаємо розпушувач та перемішуємо до однорідності. 
  3. У глибокій посудині змішуємо кокосову стружку з рештою цукру. 
  4. Дно форми для випікання застеляємо пергаментом, а боки змащуємо олією. Викладаємо тісто у форму та розрівнюємо. 
  5. Посипаємо верх пирога стружкою з цукром. 
  6. Випікаємо 15 хвилин при 180 градусах. 
  7. Накриваємо пиріг фольгою та випікаємо ще 15 хвилин.

Смачного!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська