В рази кращий, ніж магазинний: простий рецепт бездоганного крем-сиру
21 січня 2024, 22:32Читать новость на русском
Джерело:anny.cooking
Крем-сир не обов'язково купувати в магазині. Адже домашній виходить нічим не гіршим.
Такий сир можна використовувати навіть в тортах та десертах. Адже солі в ньому зовсім мало.
Варто спробувати Вафельні трубочки, як з дитинства: готуємо зі згущеним молоком та крем-сиром
Крем-сир Філадельфія – покроковий рецепт
- Час: 15 хвилин + 8 годин на відстоювання
- Порцій: 10
– 300 – 400 грамів грецького йогурту;
– 350 – 400 грамів жирної сметани;
– половина чайної ложки солі;
– 1 чайна ложка лимонного соку.
Приготування:
- Змішайте всі інгредієнти.
- На каструльку чи миску покладіть друшляк, а на нього – муслін, марлю чи тонкий бавовняний рушник.
- Вилийте в друшляк сметанну суміш.
- Покладіть в холодильник на 8 годин або на ніч.
- Домашній крем-сир буде готовим, коли стече вся сироватка.