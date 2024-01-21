В рази кращий, ніж магазинний: простий рецепт бездоганного крем-сиру

21 січня 2024, 22:32
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Джерело:

anny.cooking

Крем-сир не обов'язково купувати в магазині. Адже домашній виходить нічим не гіршим.

Такий сир можна використовувати навіть в тортах та десертах. Адже солі в ньому зовсім мало.

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Крем-сир Філадельфія – покроковий рецепт

  • Час: 15 хвилин + 8 годин на відстоювання
  • Порцій: 10
Інгредієнти:
– 300 – 400 грамів грецького йогурту;
– 350 – 400 грамів жирної сметани;
– половина чайної ложки солі;
– 1 чайна ложка лимонного соку.

Приготування:

  1. Змішайте всі інгредієнти.
  2. На каструльку чи миску покладіть друшляк, а на нього – муслін, марлю чи тонкий бавовняний рушник.
  3. Вилийте в друшляк сметанну суміш.
  4. Покладіть в холодильник на 8 годин або на ніч.
  5. Домашній крем-сир буде готовим, коли стече вся сироватка.
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Автор: Ольга Котів