Їх обожнюють усі: як зробити хрусткі та соковиті курячі стріпси

Курячі стріпси – вдала опція на будь-який випадок життя. Вони смакують як з гарніром, так і доповнюють перегляд улюбленого серіалу.

Курячі стріпси – це ідеальне поєднання хрусткої паніровки та соковитого м'яса. Подайте їх з улюбленим соусом – і вони зникнуть з тарілки дуже швидко.

Читайте також І без грама цукру: як наші бабусі робили варення довгого зберігання

Рецепт курячих стріпсів

Час: 30 хвилин + маринування

Порцій: 2

– 2 подрібнених зубчики часнику;– 5 столових ложок натурального йогурту;– дрібка солі;– 2 курячих філе;– 6 столових ложок борошна;– 6 столових ложок панірувальних сухарів;– 1 чайна ложка солодкої паприки;– 1 чайна ложка сушеного часнику;– дрібка чорного перцю;– 1 яйце;– олія.

Приготування:

До йогурту додаємо часник та сіль. Курку нарізаємо смужками та маринуємо в йогурті мінімум 20 хвилин, хоча краще залишити на ніч. З'єднуємо борошно, панірувальні сухарі, паприку, гранули часнику, даємо трішки солі та перцю. Збиваємо яйце. Готувати курочку найкраще в аерофритюрниці, хоча можна використати звичний спосіб з олією. Кожен шматочок курочки вмокаємо в яйце, а потім – у паніровку. Смажимо курочку до золотистого кольору. Якщо ви смажили її в олії, то викладаємо на паперовий рушник, щоб забрати зайвий жир. Подаємо з улюбленим соусом.

Смачного!