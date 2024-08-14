Їх обожнюють усі: як зробити хрусткі та соковиті курячі стріпси

14 серпня 2024, 23:55
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська

Джерело:

ВВС Food

Курячі стріпси – вдала опція на будь-який випадок життя. Вони смакують як з гарніром, так і доповнюють перегляд улюбленого серіалу.

Курячі стріпси – це ідеальне поєднання хрусткої паніровки та соковитого м'яса. Подайте їх з улюбленим соусом – і вони зникнуть з тарілки дуже швидко. 

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Рецепт курячих стріпсів

Час: 30 хвилин + маринування

Порцій: 2

Інгредієнти: 
– 2 подрібнених зубчики часнику;
– 5 столових ложок натурального йогурту;
– дрібка солі;
– 2 курячих філе;
– 6 столових ложок борошна;
– 6 столових ложок панірувальних сухарів;
– 1 чайна ложка солодкої паприки;
– 1 чайна ложка сушеного часнику;
– дрібка чорного перцю;
– 1 яйце;
– олія. 

Приготування: 

  1. До йогурту додаємо часник та сіль. Курку нарізаємо смужками та маринуємо в йогурті мінімум 20 хвилин, хоча краще залишити на ніч. 
  2. З'єднуємо борошно, панірувальні сухарі, паприку, гранули часнику, даємо трішки солі та перцю. 
  3. Збиваємо яйце.
  4. Готувати курочку найкраще в аерофритюрниці, хоча можна використати звичний спосіб з олією.
  5. Кожен шматочок курочки вмокаємо в яйце, а потім – у паніровку. 
  6. Смажимо курочку до золотистого кольору. 
  7. Якщо ви смажили її в олії, то викладаємо на паперовий рушник, щоб забрати зайвий жир. 
  8. Подаємо з улюбленим соусом. 

Смачного!

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