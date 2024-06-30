Насолода у кожному шматочку: рецепт знаменитого лосося теріякі

30 червня 2024, 22:07
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Джерело:

ВВС Food

Якщо ви шукаєте варіант швидкої пізньої вечері – кращого просто не знайти. Трішки улюблених овочів – і ви отримаєте ідеальне поєднання.

Ця страва не потребує складних маніпуляцій або зусиль. Кілька кроків – і смачна збалансована вечеря вже на столі. 

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Рецепт лосося теріякі 

Час: до 30 хвилин 

Порцій: 2

Інгредієнти: 
– 2 філе лосося;
– 4 – 5 столових ложок соусу теріякі;
– цедра і сік 1 лайма;
– 1 маленький перець чилі;
– 2 столові ложки кленового сиропу;
– 1 нарізаний зубчик часнику;
– 1 дрібно нарізаний шматочок імбиру;
– 1 лист яєчної локшини;
– пучок подрібненого коріандру;
– 1 столова ложка кунжутної олії.

Приготування: 

  1. На сковороді розігріваємо олію та смажимо імбир, часник і подрібнений перець чилі.
  2. Додаємо сік і цедру лайма, а також соєвий соус. 
  3. Додаємо кленовий сироп та смажимо 1 хвилину. 
  4. Лосося смажимо по 2 хвилини з кожного боку.
  5. Додаємо його до соусу. 
  6. Варимо локшину та додаємо до неї кунжутну олію, приправи, коріандр і вичавлений лайм.
  7. Подаємо лосося на листі локшини. 

Смачного!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська