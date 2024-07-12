Від них не залишиться і крихти: робимо легендарні львівські канапки
12 липня 2024, 22:43Читать новость на русском
Джерело:Смачненьке
Ці канапки підкорюють з першого ж шматочка. Якщо до вас збираються гості – кращого початку застілля і не вигадаєш.
Рецепт цих канапок просто мусить бути у кожної господині. Готувати їх – справа кількох хвилин, а ефект, який вони дають, точно того вартує.
Цікаво Їх завжди змітають першими: готуємо нереально смачні фаршировані яйця до святкового столу
Рецепт львівських канапок
Час: 20 хвилин
Порцій: 4
Інгредієнти:
– 300 грамів сиру;
– 100 грамів вершкового масла (воно має бути кімнатної температури);
– зубчик часнику;
– солодка паприка;
– зелень;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Усі інгредієнти змішуємо та перебиваємо блендером.
- Намазуємо хліб нашою намазкою.
- Викладаємо м'ясо та овочі. Зазвичай це поєднання ковбаси та свіжого огірка, або ж шинки та квашеного огірка.
- Зверху перед подачею натираємо яйце та сир.
Смачного!Цей розсіл робить магію: готуємо апетитні квашені огірки.