Від них не залишиться і крихти: робимо легендарні львівські канапки

12 липня 2024, 22:43
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Джерело:

Смачненьке

Ці канапки підкорюють з першого ж шматочка. Якщо до вас збираються гості – кращого початку застілля і не вигадаєш.

Рецепт цих канапок просто мусить бути у кожної господині. Готувати їх – справа кількох хвилин, а ефект, який вони дають, точно того вартує. 

Цікаво Їх завжди змітають першими: готуємо нереально смачні фаршировані яйця до святкового столу

Рецепт львівських канапок 

Час: 20 хвилин 

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 300 грамів сиру;
– 100 грамів вершкового масла (воно має бути кімнатної температури);
– зубчик часнику;
– солодка паприка;
– зелень;
– сіль та перець до смаку.

Приготування: 

  1. Усі інгредієнти змішуємо та перебиваємо блендером.
  2. Намазуємо хліб нашою намазкою.
  3. Викладаємо м'ясо та овочі. Зазвичай це поєднання ковбаси та свіжого огірка, або ж шинки та квашеного огірка. 
  4. Зверху перед подачею натираємо яйце та сир. 

Смачного!

Цей розсіл робить магію: готуємо апетитні квашені огірки. 
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська