Фантастичне поєднання: як зробити меренгу з літніми ягодами

23 червня 2024, 12:59
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Джерело:

ВВС Food

Що може бути смачнішим, аніж поєднання літніх ягід? Лише кілька простих кроків – і на вашому столі чудова літня насолода.

Меренга – це завжди дуже смачно, а особливо, коли до неї додати подарунки літа. Ви можете трішки експериментувати та додати ті ягоди, які вам більше до вподоби. 

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Меренга з літніми ягодами 

Час: 20 хвилин

Порцій: 5

Інгредієнти: 
– 600 грамів полуниці;
– 2 столові ложки цукрової пудри;
– 600 мілілітрів подвійних вершків;
– 200 грамів малини, лохини, вишні та інших ягід на вибір;
– 5 готових гнізд безе. 

Приготування: 

  1. 150 грамів полуниці збиваємо в блендері з 1/2 столової ложки цукрової пудри. Має вийти однорідне пюре. Полуницю, яка залишилася, нарізаємо на 4 частинки.
  2. Збиваємо вершки з рештою пудри до м'яких піків. 
  3. 4 меренги кришимо та додаємо до крему разом з ягодами. Злегка перемішуємо. 
  4. Додаємо полуничне пюре. 
  5. Розподіляємо по порційних склянках та зверху подрібнюємо останнє безе. 
  6. Одразу подаємо до столу. 

Смачного!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська