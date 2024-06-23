Фантастичне поєднання: як зробити меренгу з літніми ягодами
23 червня 2024, 12:59Читать новость на русском
Джерело:ВВС Food
Що може бути смачнішим, аніж поєднання літніх ягід? Лише кілька простих кроків – і на вашому столі чудова літня насолода.
Меренга – це завжди дуже смачно, а особливо, коли до неї додати подарунки літа. Ви можете трішки експериментувати та додати ті ягоди, які вам більше до вподоби.
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Меренга з літніми ягодами
Час: 20 хвилин
Порцій: 5
Інгредієнти:
– 600 грамів полуниці;
– 2 столові ложки цукрової пудри;
– 600 мілілітрів подвійних вершків;
– 200 грамів малини, лохини, вишні та інших ягід на вибір;
– 5 готових гнізд безе.
Приготування:
- 150 грамів полуниці збиваємо в блендері з 1/2 столової ложки цукрової пудри. Має вийти однорідне пюре. Полуницю, яка залишилася, нарізаємо на 4 частинки.
- Збиваємо вершки з рештою пудри до м'яких піків.
- 4 меренги кришимо та додаємо до крему разом з ягодами. Злегка перемішуємо.
- Додаємо полуничне пюре.
- Розподіляємо по порційних склянках та зверху подрібнюємо останнє безе.
- Одразу подаємо до столу.
Смачного!Тут багато секретів: як приготувати ідеальні малосольні огірки.