Фантастичне поєднання: як зробити меренгу з літніми ягодами

Що може бути смачнішим, аніж поєднання літніх ягід? Лише кілька простих кроків – і на вашому столі чудова літня насолода.

Меренга – це завжди дуже смачно, а особливо, коли до неї додати подарунки літа. Ви можете трішки експериментувати та додати ті ягоди, які вам більше до вподоби.

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Меренга з літніми ягодами

Час: 20 хвилин

Порцій: 5

Інгредієнти:

– 600 грамів полуниці;

– 2 столові ложки цукрової пудри;

– 600 мілілітрів подвійних вершків;

– 200 грамів малини, лохини, вишні та інших ягід на вибір;

– 5 готових гнізд безе.

Приготування:

150 грамів полуниці збиваємо в блендері з 1/2 столової ложки цукрової пудри. Має вийти однорідне пюре. Полуницю, яка залишилася, нарізаємо на 4 частинки. Збиваємо вершки з рештою пудри до м'яких піків. 4 меренги кришимо та додаємо до крему разом з ягодами. Злегка перемішуємо. Додаємо полуничне пюре. Розподіляємо по порційних склянках та зверху подрібнюємо останнє безе. Одразу подаємо до столу.

Смачного!