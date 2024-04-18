Ви забудете про котлети: готуємо м'ясний рулет, який одразу стане вашим улюбленцем

18 квітня 2024, 22:43
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Джерело:

filizhanka

М'ясний рулет у тісті – це страва, яку вам точно потрібно спробувати. Соковите м'ясо та ніжне тісто утворюють таку смакову гармонію, що від неї легко можна втратити голову.

Цю страву часто обирають замість котлет. Цілком логічно: зусиль потрібно менше, а про жертви щодо смаку ви точно не будете скаржитися. Спробуйте раз – і ви повернетеся до нього знову. 

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Рецепт м'ясного рулету в тісті 

Час: 2,5 години

Порцій: 4

Інгредієнти

тісто: 
– 100 грамів сметани;
– 100 грамів вершкового масла;
– 250 грамів борошна;
– дрібка солі;
– 1/4 чайної ложки розпушувача;
начинка: 
– 450 грамів фаршу;
– 2 цибулини;
– по 120 грамів твердого сиру та моцарели;
– 1 яйце;
– 50 грамів панірувальних сухарів;
– сіль, перець, спеції та зелень до смаку. 

Приготування: 

  1. Борошно просіюємо і змішуємо із сіллю та розпушувачем. 
  2. Додаємо розм'якшене масло та робимо з маси крихту.
  3. Додаємо сметану, вимішуємо тісто і ставимо на годину у холодильник.
  4. Фарш заправляємо цибулею, додаємо яйце, солимо, перчимо.
  5. Викладаємо фарш на плівку, прокочуємо у прямокутник, змащуємо сметаною, посипаємо сиром, кропом та спеціями.
  6. Згортаємо рулет.
  7. Викладаємо рулет на розкатане тісто та обгортаємо його. 
  8. Викладаємо на застелене пергаментом деко, змащуємо збитим яйцем та випікаємо 40 – 50 хвилин при 180 градусах. 

Смачного!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська