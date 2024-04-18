Ви забудете про котлети: готуємо м'ясний рулет, який одразу стане вашим улюбленцем
Джерело:filizhanka
М'ясний рулет у тісті – це страва, яку вам точно потрібно спробувати. Соковите м'ясо та ніжне тісто утворюють таку смакову гармонію, що від неї легко можна втратити голову.
Цю страву часто обирають замість котлет. Цілком логічно: зусиль потрібно менше, а про жертви щодо смаку ви точно не будете скаржитися. Спробуйте раз – і ви повернетеся до нього знову.
Читайте також Користь у кожному шматочку: 5 ідей казкових сніданків із морепродуктами
Рецепт м'ясного рулету в тісті
Час: 2,5 години
Порцій: 4
Інгредієнти:
тісто:
– 100 грамів сметани;
– 100 грамів вершкового масла;
– 250 грамів борошна;
– дрібка солі;
– 1/4 чайної ложки розпушувача;
начинка:
– 450 грамів фаршу;
– 2 цибулини;
– по 120 грамів твердого сиру та моцарели;
– 1 яйце;
– 50 грамів панірувальних сухарів;
– сіль, перець, спеції та зелень до смаку.
Приготування:
- Борошно просіюємо і змішуємо із сіллю та розпушувачем.
- Додаємо розм'якшене масло та робимо з маси крихту.
- Додаємо сметану, вимішуємо тісто і ставимо на годину у холодильник.
- Фарш заправляємо цибулею, додаємо яйце, солимо, перчимо.
- Викладаємо фарш на плівку, прокочуємо у прямокутник, змащуємо сметаною, посипаємо сиром, кропом та спеціями.
- Згортаємо рулет.
- Викладаємо рулет на розкатане тісто та обгортаємо його.
- Викладаємо на застелене пергаментом деко, змащуємо збитим яйцем та випікаємо 40 – 50 хвилин при 180 градусах.
Смачного!Це дуже смачно: готуємо пиріг з ковбасою і сиром.