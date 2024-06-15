Смачнішої та оригінальнішої не знайдете: намазка на хліб з буряка та сирків

15 червня 2024, 11:15
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Джерело:

napensii

Намазка на хліб завжди повинна бути у холодильнику. Коли захочеться швидко перекусити, а це трапляється часто, вона буде як ніколи доречною.

Буряк – це чудова опція не лише для салатів. З нього також можна зробити поживну намазку, яка неодмінно прикрасить ваш стіл. 

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Рецепт намазки з буряка 

Час: 1 година

Порцій: 4

Інгредієнти: 
– 4 буряки;
– 3 плавлені сирки;
– 2 зубчики часнику;
– 1 яблуко;
– 50 грамів волоських горіхів;
– пучок зелені;
– майонез – на свій смак;
– сіль та перець – до смаку.

Приготування: 

  1. Буряк варимо, даємо йому охолонути та чистимо. 
  2. Кладемо в блендер буряк, горіхи, часник та сирки, подрібнюємо до однорідної маси. 
  3. Яблуко дрібно натираємо. 
  4. Дрібно нарізаємо зелень. Додаємо її та яблуко в масу. 
  5. Перемішуємо всі інгредієнти, солимо та перчимо. 
  6. Перед подачею найкраще дати намазці постояти у холодильнику мінімум 20 хвилин. 

Смачного!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська