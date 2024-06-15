Смачнішої та оригінальнішої не знайдете: намазка на хліб з буряка та сирків
15 червня 2024, 11:15Читать новость на русском
Джерело:napensii
Намазка на хліб завжди повинна бути у холодильнику. Коли захочеться швидко перекусити, а це трапляється часто, вона буде як ніколи доречною.
Буряк – це чудова опція не лише для салатів. З нього також можна зробити поживну намазку, яка неодмінно прикрасить ваш стіл.
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Рецепт намазки з буряка
Час: 1 година
Порцій: 4
Інгредієнти:
– 4 буряки;
– 3 плавлені сирки;
– 2 зубчики часнику;
– 1 яблуко;
– 50 грамів волоських горіхів;
– пучок зелені;
– майонез – на свій смак;
– сіль та перець – до смаку.
Приготування:
- Буряк варимо, даємо йому охолонути та чистимо.
- Кладемо в блендер буряк, горіхи, часник та сирки, подрібнюємо до однорідної маси.
- Яблуко дрібно натираємо.
- Дрібно нарізаємо зелень. Додаємо її та яблуко в масу.
- Перемішуємо всі інгредієнти, солимо та перчимо.
- Перед подачею найкраще дати намазці постояти у холодильнику мінімум 20 хвилин.
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