Замість звичайного бутерброда: оригінальна намазка на хліб з лікарською ковбасою

25 травня 2024, 10:55
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Бутерброд з ковбасою – одна з найпопулярніших опцій швидкого перекусу. Але завжди варто шукати можливість розбавити буденність чимось оригінальним.

Намазки на хліб – це завжди вдала опція для швидкого перекусу. Їх існує просто безліч, і ніколи не пізно спробувати щось нове. Наприклад, цей рецепт пропонує використати лікарську ковбасу, але за бажання можна використати інший інгредієнт.

До речі Можна готувати щодня – не набридне: лінива запіканка, яку всі просто обожнюють

Рецепт намазки з лікарською ковбасою 

Час: 5 хвилин

Порцій: 2

Інгредієнти: 

– 200 грамів лікарської ковбаси;
– 2 варених яйця;
– 50 грамів твердого сиру;
– 50 грамів вершкового масла;
– сіль та спеції до смаку.

Приготування: 

  1. Ковбасу, яйця та сир грубо натираємо.
  2. Добре все вимішуємо або перебиваємо масу у блендері до однорідності. 
  3. Додаємо до маси м'яке масло, солимо та приправляємо спеціями.
  4. Ще раз добре все перемішуємо. Подаємо з улюбленим хлібом.

Смачного!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська