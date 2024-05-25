Замість звичайного бутерброда: оригінальна намазка на хліб з лікарською ковбасою

Бутерброд з ковбасою – одна з найпопулярніших опцій швидкого перекусу. Але завжди варто шукати можливість розбавити буденність чимось оригінальним.

Намазки на хліб – це завжди вдала опція для швидкого перекусу. Їх існує просто безліч, і ніколи не пізно спробувати щось нове. Наприклад, цей рецепт пропонує використати лікарську ковбасу, але за бажання можна використати інший інгредієнт.

До речі Можна готувати щодня – не набридне: лінива запіканка, яку всі просто обожнюють

Рецепт намазки з лікарською ковбасою

Час: 5 хвилин

Порцій: 2

Інгредієнти:

– 200 грамів лікарської ковбаси;

– 2 варених яйця;

– 50 грамів твердого сиру;

– 50 грамів вершкового масла;

– сіль та спеції до смаку.

Приготування:

Ковбасу, яйця та сир грубо натираємо. Добре все вимішуємо або перебиваємо масу у блендері до однорідності. Додаємо до маси м'яке масло, солимо та приправляємо спеціями. Ще раз добре все перемішуємо. Подаємо з улюбленим хлібом.

Смачного!