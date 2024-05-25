Замість звичайного бутерброда: оригінальна намазка на хліб з лікарською ковбасою
25 травня 2024, 10:55Читать новость на русском
Бутерброд з ковбасою – одна з найпопулярніших опцій швидкого перекусу. Але завжди варто шукати можливість розбавити буденність чимось оригінальним.
Намазки на хліб – це завжди вдала опція для швидкого перекусу. Їх існує просто безліч, і ніколи не пізно спробувати щось нове. Наприклад, цей рецепт пропонує використати лікарську ковбасу, але за бажання можна використати інший інгредієнт.
До речі Можна готувати щодня – не набридне: лінива запіканка, яку всі просто обожнюють
Рецепт намазки з лікарською ковбасою
Час: 5 хвилин
Порцій: 2
Інгредієнти:
– 200 грамів лікарської ковбаси;
– 2 варених яйця;
– 50 грамів твердого сиру;
– 50 грамів вершкового масла;
– сіль та спеції до смаку.
Приготування:
- Ковбасу, яйця та сир грубо натираємо.
- Добре все вимішуємо або перебиваємо масу у блендері до однорідності.
- Додаємо до маси м'яке масло, солимо та приправляємо спеціями.
- Ще раз добре все перемішуємо. Подаємо з улюбленим хлібом.
Смачного!Готуємо запаси: простий рецепт густого полуничного варення.