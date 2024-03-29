Настільки просто, що зробить навіть новачок: як робити опару на паску
29 березня 2024, 21:15Читать новость на русском
Джерело:Наша мама
Опара — це рідке тісто, яке складається з борошна, дріжджів і рідини, у деяких випадках ще додають цукор. Завдяки такій підготовці паска вийде запашною та пухкою.
Це відносно рідке дріжджове напівготове тісто варто готувати заздалегідь. У середньому опара повинна вистояти близько півтори години та при температурі не меншій, ніж 30 градусів.
Цікаво Крабові палички – універсальний продукт: 4 страви, які можна приготувати з ТМ "Водний Світ"
Рецепт опари
- Час: 1 година
- Порцій: 4
– 1 чашка теплого молока;
– 1 чайна ложка цукру;
– 1 чайна ложка дріжджів;
– пів чашки муки.
Приготування:
- У глибокій мисці або чашці змішайте тепле молоко, цукор і дріжджі. Залиште на 5 – 10 хвилин, щоб дріжджі активувалися.
- Поступово додавайте муку, ретельно змішуючи до отримання однорідної консистенції без комків.
- Закрийте миску чистою тканиною або пластиковою плівкою та залиште опару на 1 – 2 годин, доки вона не збільшиться у розмірі та не стане пухкою.
- Після цього ваша опара готова для використання у рецепті паски. Додайте її до інших інгредієнтів тіста та продовжуйте приготування за рецептом.