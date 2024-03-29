Настільки просто, що зробить навіть новачок: як робити опару на паску

29 березня 2024, 21:15
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Джерело:

Наша мама

Опара — це рідке тісто, яке складається з борошна, дріжджів і рідини, у деяких випадках ще додають цукор. Завдяки такій підготовці паска вийде запашною та пухкою.

Це відносно рідке дріжджове напівготове тісто варто готувати заздалегідь. У середньому опара повинна вистояти близько півтори години та при температурі не меншій, ніж 30 градусів.

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Рецепт опари

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 чашка теплого молока;
– 1 чайна ложка цукру;
– 1 чайна ложка дріжджів;
– пів чашки муки.

Приготування:

  1. У глибокій мисці або чашці змішайте тепле молоко, цукор і дріжджі. Залиште на 5 – 10 хвилин, щоб дріжджі активувалися.
  2. Поступово додавайте муку, ретельно змішуючи до отримання однорідної консистенції без комків.
  3. Закрийте миску чистою тканиною або пластиковою плівкою та залиште опару на 1 – 2 годин, доки вона не збільшиться у розмірі та не стане пухкою.
  4. Після цього ваша опара готова для використання у рецепті паски. Додайте її до інших інгредієнтів тіста та продовжуйте приготування за рецептом.
Класичне виконання: як приготувати паску.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська