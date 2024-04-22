Вам цілуватимуть руки: готуємо французьку паску-бріош

22 квітня 2024, 23:55
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Джерело:

ютуб Comme a Paris

Рецептів пасок є безліч, тож здивувати гостей з кожним роком стає все важче. Втім, є рецепти, які викличуть справжній фурор.

Бріош – це різновид давньої французької випічки. Тісто для неї виброджується у холоді, тому сміливо можете ставити його у холодильник. 

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Рецепт паски-бріош 

Час: 3 години 20 хвилин 

Порцій: 4

Інгредієнти: 

– 250 грамів вершкового масла;
– 20 грамів сухих дріждів;
– 90 грамів молока;
– 640 грамів пшеничного борошна;
– 100 грамів меду;
– 4 курячих яйця;
– 150 грамів сухофруктів;
– сіль до смаку.

Приготування: 

  1. Трішки гріємо молоко, додаємо дріжджі та добре перемішуємо. 
  2. У просіяне борошно додаємо сіль, яйця, дріжджову масу, промиті сухофрукти та мед. Замішуємо однорідне тісто та відставляємо на 15 хвилин.
  3. Додаємо до тіста половину м'якого масла і добре вимішуємо. Залишаємо на 1,5 – 2 години, воно має вирости у 3 – 4 рази. 
  4. Перекладаємо тісто на робочу поверхню. Розпластуємо та змащуємо маслом, що залишилося, складаючи у кілька разів. 
  5. Скручуємо тісто у рулет і ділимо на 4 частини. Формуємо кульки та вкладаємо у паперові форми.
  6. Ставимо у тепле місце, щоб тісто підійшло. 
  7. випікаємо 25 – 30 хвилин при 200 градусах до появи рум'яного кольору. 

Смачного!

До колекції: як приготувати італійську паску. 
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська