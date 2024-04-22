Вам цілуватимуть руки: готуємо французьку паску-бріош
22 квітня 2024, 23:55Читать новость на русском
Джерело:ютуб Comme a Paris
Рецептів пасок є безліч, тож здивувати гостей з кожним роком стає все важче. Втім, є рецепти, які викличуть справжній фурор.
Бріош – це різновид давньої французької випічки. Тісто для неї виброджується у холоді, тому сміливо можете ставити його у холодильник.
Читайте також Основа весняного меню: 3 швидкі страви з морепродуктів
Рецепт паски-бріош
Час: 3 години 20 хвилин
Порцій: 4
Інгредієнти:
– 250 грамів вершкового масла;
– 20 грамів сухих дріждів;
– 90 грамів молока;
– 640 грамів пшеничного борошна;
– 100 грамів меду;
– 4 курячих яйця;
– 150 грамів сухофруктів;
– сіль до смаку.
Приготування:
- Трішки гріємо молоко, додаємо дріжджі та добре перемішуємо.
- У просіяне борошно додаємо сіль, яйця, дріжджову масу, промиті сухофрукти та мед. Замішуємо однорідне тісто та відставляємо на 15 хвилин.
- Додаємо до тіста половину м'якого масла і добре вимішуємо. Залишаємо на 1,5 – 2 години, воно має вирости у 3 – 4 рази.
- Перекладаємо тісто на робочу поверхню. Розпластуємо та змащуємо маслом, що залишилося, складаючи у кілька разів.
- Скручуємо тісто у рулет і ділимо на 4 частини. Формуємо кульки та вкладаємо у паперові форми.
- Ставимо у тепле місце, щоб тісто підійшло.
- випікаємо 25 – 30 хвилин при 200 градусах до появи рум'яного кольору.
Смачного!До колекції: як приготувати італійську паску.