Як приготувати паску ідеального золотистого кольору: з цим рецептом все вдасться

23 квітня 2024, 23:55
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Джерело:

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Великдень наближається, а отже, вже незабаром справа дійде до випікання паски. Вона повинна бути ідеальною, і є рецепти, з якими це гарантовано.

Жовтий колір – це те, що відрізняє неймовірну паску від посередньої. Маючи під рукою потрібний рецепт можна не турбуватися про те, що щось піде не за планом. 

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Рецепт золотої паски 

Час: 3 години

Порцій: залежить від розміру форм

Інгредієнти: 

– 4 склянки борошна;
– 25 грамів свіжих дріжджів;
– 1 склянка цукру;
– 1 склянка молока;
– 50 грамів сметани;
– 70 грамів вершкового масла;
– дрібка солі;
– 5 грамів ванільного цукру;
– 1 столова ложка куркуми;
– 2 яйця;
– 100 грамів родзинок. 

Приготування: 

  1. Спочатку – опара. Гріємо молоко і розчиняємо цукор, сіль і дріжджі. Додаємо 3 столові ложки борошна і ставимо на 15 хвилин у тепле місце. 
  2. Коли на опарі утвориться пінна шапочка, додаємо розтоплене вершкове масло, яйця і сметану.
  3. Добре перемішуємо, додаємо ванільний цукор та борошно, змішане з куркумою.
  4. Замішуємо пластичне тісто, кладемо у миску, накриваємо рушником і ставимо у тепле місце на 1,5 години. 
  5. Родзинки на 5 хвилин заливаємо окропом, потім зливаємо воду і просушуємо. 
  6. Додаємо їх у тісто. 
  7. Форми змащуємо олією та заповнюємо тістом на 1/3. 
  8. Ставимо у тепле місце на 30 хвилини. 
  9. Випікаємо 30 – 40 хвилин при 180 градусах. 
  10. За бажання прикрашаємо глазур'ю.

Смачного!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська