Як приготувати паску ідеального золотистого кольору: з цим рецептом все вдасться
23 квітня 2024, 23:55Читать новость на русском
Джерело:today
Великдень наближається, а отже, вже незабаром справа дійде до випікання паски. Вона повинна бути ідеальною, і є рецепти, з якими це гарантовано.
Жовтий колір – це те, що відрізняє неймовірну паску від посередньої. Маючи під рукою потрібний рецепт можна не турбуватися про те, що щось піде не за планом.
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Рецепт золотої паски
Час: 3 години
Порцій: залежить від розміру форм
Інгредієнти:
– 4 склянки борошна;
– 25 грамів свіжих дріжджів;
– 1 склянка цукру;
– 1 склянка молока;
– 50 грамів сметани;
– 70 грамів вершкового масла;
– дрібка солі;
– 5 грамів ванільного цукру;
– 1 столова ложка куркуми;
– 2 яйця;
– 100 грамів родзинок.
Приготування:
- Спочатку – опара. Гріємо молоко і розчиняємо цукор, сіль і дріжджі. Додаємо 3 столові ложки борошна і ставимо на 15 хвилин у тепле місце.
- Коли на опарі утвориться пінна шапочка, додаємо розтоплене вершкове масло, яйця і сметану.
- Добре перемішуємо, додаємо ванільний цукор та борошно, змішане з куркумою.
- Замішуємо пластичне тісто, кладемо у миску, накриваємо рушником і ставимо у тепле місце на 1,5 години.
- Родзинки на 5 хвилин заливаємо окропом, потім зливаємо воду і просушуємо.
- Додаємо їх у тісто.
- Форми змащуємо олією та заповнюємо тістом на 1/3.
- Ставимо у тепле місце на 30 хвилини.
- Випікаємо 30 – 40 хвилин при 180 градусах.
- За бажання прикрашаємо глазур'ю.
Смачного!Це треба знати усім: коли правильно солити холодець.