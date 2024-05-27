Лише 30 хвилин – і про перекус можна не турбуватися: готуємо виточений печінковий паштет

Паштет з печінки – чудовий вихід, коли потрібно заготувати перекус на кілька днів. Не варто оцінювати страву за простотою приготування, адже вона зникає з холодильника дуже швидко.

Найкраще паштет готувати ввечері, тоді зранку страва вже буде повністю готова та готова до вживання. На довго її не вистачає, тому краще одразу приготувати подійну, а то й потрійну порцію.

До речі Краще готувати одразу два: легкий домашній пиріг з яйцем та цибулькою

Рецепт печінкового паштету

Час: 30 хвилин

Порцій: 5

Інгредієнти:

– 500 грамів курячої печінки;

– 150 мілілітрів вершків (33%);

– 70 грамів вершкового масла;

– сіль та перець до смаку;

– олія або вершкове масло для смаження.

Приготування:

Печінку миємо, обсушуємо та видаляємо зайві прожилки. Потім обсмажуємо на сковорідці, але слідкуємо, щоб не пересушити. Додаємо вершки, перемішуємо, доводимо до кипіння та знімаємо з вогню. Даємо трішки охолонути. Перебиваємо у блендері до однорідності. Солимо, перчимо, додаємо м'яке вершкове масло та ще раз перемішуємо. Паштет буде рідкуватим – так і має бути. Викладаємо по 2 – 3 столові ложки на харчову плівку та загортаємо рулет. Краї затягуємо, щоб паштет мав гарну форму. Остуджуємо рулет у холодильнику.

Смачного!