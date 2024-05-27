Лише 30 хвилин – і про перекус можна не турбуватися: готуємо виточений печінковий паштет

27 травня 2024, 23:19
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Джерело:

noviydoctor

Паштет з печінки – чудовий вихід, коли потрібно заготувати перекус на кілька днів. Не варто оцінювати страву за простотою приготування, адже вона зникає з холодильника дуже швидко.

Найкраще паштет готувати ввечері, тоді зранку страва вже буде повністю готова та готова до вживання. На довго її не вистачає, тому краще одразу приготувати подійну, а то й потрійну порцію.

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Рецепт печінкового паштету

Час: 30 хвилин

Порцій: 5

Інгредієнти: 

– 500 грамів курячої печінки;
– 150 мілілітрів вершків (33%);
– 70 грамів вершкового масла;
– сіль та перець до смаку;
– олія або вершкове масло для смаження. 

Приготування: 

  1. Печінку миємо, обсушуємо та видаляємо зайві прожилки. Потім обсмажуємо на сковорідці, але слідкуємо, щоб не пересушити. 
  2. Додаємо вершки, перемішуємо, доводимо до кипіння та знімаємо з вогню. Даємо трішки охолонути.
  3. Перебиваємо у блендері до однорідності. Солимо, перчимо, додаємо м'яке вершкове масло та ще раз перемішуємо. 
  4. Паштет буде рідкуватим – так і має бути.
  5. Викладаємо по 2 – 3 столові ложки на харчову плівку та загортаємо рулет. Краї затягуємо, щоб паштет мав гарну форму. 
  6. Остуджуємо рулет у холодильнику. 

Смачного!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська