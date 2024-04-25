Гордість Галичини: готуємо пляцок з желе та румбарбаром

25 квітня 2024, 22:35
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Пляцки – це окраса будь-якого свята. А особливо, якщо вони кардинально відрізняються від того, що можна придбати у магазині.

Вже незабаром почнеться сезон румбарбару, а це нічим не гірша начинка для смаколиків, ні яблука! Якщо випаде нагода ним скористатися, то ось рецепт, з яким не прогадаєте.

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Рецепт пляцка з румбарбаром та желе

Час: 2 години

Порцій: 8

Інгредієнти: 

– 4 яйця;
– 2 склянки цукру;
– 4 склянки борошна;
– 1 пачка маргарину;
– 1 склянка кефіру;
– 1 пачка порошку для печива;
– 100 грамів будь-якого варення;
– 8 гілочок ревеню;
– 1 пачка полуничного желе;
– 1 столова ложка крохмалю. 

Приготування: 

  1. Маргарин змішуємо з мукою та порошком для печива. 
  2. Додаємо цукор, жовтки, кефір та замішуємо тісто.
  3. Викладаємо у форму.
  4. Змащуємо шаром варення. 
  5. Ревінь нарізаємо шматочками у 5 сантиметрів. Вмочуємо у сухе полуничне желе і викладаємо на тісто. 
  6. Якщо залишається желе – посипаємо румбарбар зверху.
  7. Збиваємо білки із цукру до пишної маси, додаємо крохмаль і викладаємо збиті білки на ревінь.
  8. Випікаємо 1 годину 10 хвилин при 180 градусах. 

Смачного!

Ви здивуєтеся, що так можна: як спекти паску у чашці. 
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська