Гордість Галичини: готуємо пляцок з желе та румбарбаром
25 квітня 2024, 22:35Читать новость на русском
Джерело:Вголос
Пляцки – це окраса будь-якого свята. А особливо, якщо вони кардинально відрізняються від того, що можна придбати у магазині.
Вже незабаром почнеться сезон румбарбару, а це нічим не гірша начинка для смаколиків, ні яблука! Якщо випаде нагода ним скористатися, то ось рецепт, з яким не прогадаєте.
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Рецепт пляцка з румбарбаром та желе
Час: 2 години
Порцій: 8
Інгредієнти:
– 4 яйця;
– 2 склянки цукру;
– 4 склянки борошна;
– 1 пачка маргарину;
– 1 склянка кефіру;
– 1 пачка порошку для печива;
– 100 грамів будь-якого варення;
– 8 гілочок ревеню;
– 1 пачка полуничного желе;
– 1 столова ложка крохмалю.
Приготування:
- Маргарин змішуємо з мукою та порошком для печива.
- Додаємо цукор, жовтки, кефір та замішуємо тісто.
- Викладаємо у форму.
- Змащуємо шаром варення.
- Ревінь нарізаємо шматочками у 5 сантиметрів. Вмочуємо у сухе полуничне желе і викладаємо на тісто.
- Якщо залишається желе – посипаємо румбарбар зверху.
- Збиваємо білки із цукру до пишної маси, додаємо крохмаль і викладаємо збиті білки на ревінь.
- Випікаємо 1 годину 10 хвилин при 180 градусах.
Смачного!Ви здивуєтеся, що так можна: як спекти паску у чашці.