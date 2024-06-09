Насолода без турбот: простий рецепт неймовірного полуничного морозива

9 червня 2024, 10:25
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Джерело:

ВВС Food

Запаси на весь рік – це далеко не всі опції, які доступні в розпал сезону цієї чудової ягоди. Можна насолодитися нею просто зараз, а ще краще – потішити дітей улюбленим смаколиком!

Полуничне морозиво має шанси стати найкращим смаком цього літа. Лише кілька простих кроків – і ви з нетерпінням будете чекати на спеку, аби насолодитися цим смаколиком. 

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Рецепт полуничного морозива 

Час: 10 хвилин + 2 години на застигання

Порцій: 6 – 8

Інгредієнти: 

– 200 мілілітрів жирних вершків;
– 100 грамів натурального йогурту;
– 400 грамів почищеної від плодоніжок полуниці;
– 2 столові ложки цукрової пудри;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– 2 яйця + 2 жовтки;
– 100 грамів цукру.

Приготування: 

  1. Збиваємо вершки до м'яких піків. Акуратно додаємо йогурт та відставляємо.
  2. Полуницю, цукрову пудру та лимонний сік збиваємо разом до стану однорідного пюре.
  3. У жароміцну миску кладемо яйця, жовтки, цукор та дрібку солі. Розігріваємо на водяній бані до 70 градусів, постійно помішуємо. Потім збиваємо суміш, поки вона не буде біла, густа та не збільшиться в об'ємі у 3 рази. 
  4. 100 мілілітрів полуничного пюре відкладаємо у невелику миску.
  5. Решту пюре змішуємо з яєчною сумішшю до однорідності. 
  6. У вершки додаємо третину суміші, потім акуратно додаємо решту. Переливаємо у контейнер для заморожування.
  7. Пюре, яке ми відклали, додаємо поверх морозива та ложкою робимо "хвилі".
  8. Ставимо у морозилку до замороження, перед подачею виймаємо на 10 хвилин. 

Смачного!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська