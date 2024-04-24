Без цієї страви великодній стіл буде неповноцінним: готуємо соковитий рулет із сала
24 квітня 2024, 23:55Читать новость на русском
Джерело:today
Великдень знаменує завершення посту, а отже, буде саме час ласувати м'ясними стравами. Ковбаса та шинка – далеко не єдині опції, якими вам варто скористатися.
Рулет із сала має всі шанси на те, аби стати однією з головних прикрас великоднього частування. Одна з ключових переваг цієї страви – це легкість приготування, тому паралельно ви спокійно зможете робити інші справи.
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Рецепт рулету із сала
Час: 1,5 години
Порцій: 1
Інгредієнти:
– кілограм сала;
– 150 грамів лушпиння від цибулі;
– 1 невелика головка часнику;
– 1 морквина;
– 3 лаврових листки;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Сало треба помити, висушити та нарізати зручними шматочками.
- Зрізаємо з сала шкірку, солимо, перчимо та натираємо рушником.
- У каструлю кидаємо лушпиння цибулі, заливаємо водою та ставимо кипіти.
- Моркву чистимо та нарізаємо шматочками. Викладаємо на пластини із сала. Кожен шматочок сала загортаємо у рулетик та скріплюємо ниткою.
- Кладемо сало в окрему каструлю, додаємо лавровий лист, солимо та заливаємо відваром із лушпиння цибулі.
- Ставимо на плиту та готуємо 1 годину.
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