Вони стали улюбленцями мережі: як зробити рулетики з шинки, які з'їдають за секунду

Рулетики із шинки – це особливий вид кулінарної насолоди. Готувати їх нескладно, але ефект просто вражаючий.

Ця закуска здатна повністю змінити ваше уявлення про кулінарні шедеври. На її приготування піде зовсім небагато часу та зусиль, але саме вона зникне зі святкового столу першою.

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Рецепт рулетиків з шинки

Час: 20 хвилин

Порцій: 4 – 8 (залежно від розміру шинки)

Інгредієнти:

– 320 грамів нарізаної скибками шинки;

– 150 грамів вершкового сиру;

– 5 яєць;

– 4 стебла зеленої цибулі;

– 2 столові ложки майонезу;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Яйця варимо на круто та натираємо на середній тертці. Цибулю шаткуємо якомога дрібніше. Солимо, перчимо, змішуємо у мисці з майонезом та яйцями. Кожну скибку шинку намащуємо вершковим сиром. Потім викладаємо яєчний салат та формуємо рулетик. Готові рулетики ставимо у холодильник до подачі на стіл. Викладати їх треба швом до дна посуду.

Смачного!