Ідеальний рецепт літа: готуємо апетитний салат із запечених овочів

Цей смачний та здоровий салат претендує на знахідку літа. Його смак настільки довершений, що всі інші переваги сприймаються просто як приємний бонус.

Ця страва чудово підійде для урізноманітнення сімейного меню або навіть прийому гостей. Поєднання запечених овочів дарує святковий настрій та захват від власних кулінарних можливостей.

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Рецепт салату з запечених овочів

Час: 45 хвилин

Порцій: 4 (залежить від вибору овочів)

Інгредієнти:

– баклажани;

– болгарський перець;

– червона цибуля;

– петрушка;

– помідори;

– волоські горіхи;

– копчена курка;

– фета;

– бринза або моцарела (кульками);

– сіль;

заправка:

– кілька зубчиків часнику;

– 9 столових ложок ароматної олії;

– 4 – 5 столових ложки соєвого соусу;

– 1 чайна ложка яблучного оцту.

Приготування:

Деко застеляємо пергаментним папером. Баклажани миємо та проколюємо виделкою. Викладаємо на деко. Перці чистимо від насіння, розрізаємо та викладаємо поруч з баклажанами. Запікаємо овочі 30 хвилин при 200 градусах. За цей час готуємо інші інгредієнти: червону цибулю, зелень та помідори дрібно нарізаємо. Подрібнюємо копчену курку та волоські горіхи. Запечені овочі чистимо від шкірки та нарізаємо тонкими смужками. Викладаємо все в салатник та прикрашаємо сиром. Ретельно змішуємо давлений часник та інші інгредієнти для соусу. Додаємо заправку в салат та добре перемішуємо.

Смачного!