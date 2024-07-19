Що приготувати на зиму: цей салат з кабачків повинен бути у всіх
19 липня 2024, 14:30Читать новость на русском
Джерело:Fajne gotowanie
Салат з кабачків та перцю в оцтовому маринаді – унікальна страва. Тут ідеально поєднується хрусткість овочів з інтенсивною кислинкою маринаду.
Рецепт салату кабачків – чудовий приклад того, як із простих сезонних інгредієнтів можна зробити справжню смакову бомбу. Вона гарантує яскраві смакові враження в будь-яку пору року.
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Салат з кабачків та перцем
- Час: 1 година
- Порцій: 4
– 2 середніх цукіні (1 кілограм);
– 2 великих шматочки червоного перцю (500 грамів);
– 2 великих шматочки жовтого перцю (500 грамів);
– 2 склянки спиртового оцту (500 мілілітрів);
– 300 грамів цукру;
– 1 плоска столова ложка солі (10 грамів).
Приготування:
- Кабачок наріжте брусочками.
- Почистіть перець від насіння і наріжте його товстою соломкою.
- Налийте в каструлю 2 літри води та оцет.
- Додайте цукор, сіль і перемішайте.
- Закип'ятіть розсіл.
- Простерилізуйте банки у будь-який зручний спосіб.
- Викладіть в них кабачки та перець, додайте гірчицю, лавровий лист і духмяний перець.
- Гарячим розсолом залийте овочі та щільно закрийте.
- Помістіть банки в каструлю і налийте води на 3/4 висоти банки.
- Варіть на повільному вогні 15 – 20 хвилин.
- Вийміть банки з каструлі, закрутіть кришками та поставте догори дном.