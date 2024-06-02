Цей смак дитинства знають усі: готуємо знаменитий салат з капусти та редьки

2 червня 2024, 13:40
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Джерело:

noviydoctor

Цей смак ви точно добре пам'ятаєте. Прості інгредієнти, але далеко не звичайний результат – ось як можна характеризувати цей салат.

Цей салат був популярним не лише на наших теренах, його варіації можна зустріти у багатьох кухнях світу. Зараз він дещо призабутий, а дарма – він прекрасно доповнить будь-яку трапезу. 

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Рецепт з капусти та редьки

Час: 20 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти

– 450 грамів капусти;
– 2 – 3 редьки;
– 2 морквини;
– маленький пучок кропу;
– 2 столові ложки бальзамічного або винного оцту;
– сіль та перець до смаку;
– оливкова олія. 

Приготування: 

  1. Овочі миємо та чистимо.
  2. Капусту дрібно шаткуємо. 
  3. Редьку та моркву грубо натираємо.
  4. Зелень подрібнюємо. 
  5. У глибокому салатнику з'єднуємо всі інгредієнти.
  6. Заправляємо олією, солимо та додаємо оцет. 
  7. Смак салату також можна регулювати дрібкою цукру. 

Смачного!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська