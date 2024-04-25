Вічна класика та ідеальне поєднання: рецепт салату з куркою та ананасом

25 квітня 2024, 06:52
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Джерело:

fajnegotowanie

Гармонія смаку курочки та ананасу – це те, що ніколи не набридає. Потрібно зовсім небагато часу та зусиль, аби улюблений салат опинився на столі.

Цей салат виглядає ідеальним рішенням на всі випадки життя. У нього так багато переваг – смак, легкість у приготуванні, естетичність – що важко, знайти аргумент, аби відмовити собі у можливості знову ним насолодитися.

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Рецепт салату з куркою та ананасом

Час: 35 хвилин

Порцій: 3

Інгредієнти:

2 курячих філе (500 грамів);
– 1 банка консервованого ананаса;
– 1 корінь селери;
– 1 банка консервованої кукурудзи;
– 4 столові ложки майонезу;
– 50 грамів тертого сиру;
– 1 столова ложка рапсової олії;
– сіль та перець до смаку.

Приготування:

  1. М'ясо миємо, обсушуємо, нарізаємо невеликими кубиками та обсмажуємо.
  2. Ананас нарізаємо кубиками, а селеру – натираємо.
  3. Змішуємо м'ясо, ананас, кукурудзу та тертий сир.
  4. Заправляємо майонезом та невеликою кількістю гірчиці.
  5. Солимо та перчимо до смаку.

Смачного!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська