Вічна класика та ідеальне поєднання: рецепт салату з куркою та ананасом
25 квітня 2024, 06:52Читать новость на русском
Джерело:fajnegotowanie
Гармонія смаку курочки та ананасу – це те, що ніколи не набридає. Потрібно зовсім небагато часу та зусиль, аби улюблений салат опинився на столі.
Цей салат виглядає ідеальним рішенням на всі випадки життя. У нього так багато переваг – смак, легкість у приготуванні, естетичність – що важко, знайти аргумент, аби відмовити собі у можливості знову ним насолодитися.
Читайте також Основа весняного меню: 3 швидкі страви з морепродуктів
Рецепт салату з куркою та ананасом
Час: 35 хвилин
Порцій: 3
Інгредієнти:
– 2 курячих філе (500 грамів);
– 1 банка консервованого ананаса;
– 1 корінь селери;
– 1 банка консервованої кукурудзи;
– 4 столові ложки майонезу;
– 50 грамів тертого сиру;
– 1 столова ложка рапсової олії;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- М'ясо миємо, обсушуємо, нарізаємо невеликими кубиками та обсмажуємо.
- Ананас нарізаємо кубиками, а селеру – натираємо.
- Змішуємо м'ясо, ананас, кукурудзу та тертий сир.
- Заправляємо майонезом та невеликою кількістю гірчиці.
- Солимо та перчимо до смаку.
Смачного!Це дуже смачно: як зробити рулетики з шинки, які зникнуть зі столу за хвилину.