Ніхто не встоїть: готуємо апетитний салат з молодих кабачків

23 травня 2024, 06:08
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Джерело:

przyslijprzepis

Молоді кабачки – це інгредієнт, на який точно варто звернути увагу. Кілька простих маніпуляцій – і смачна страва вже на вашому столі.

Сезон молодих кабачків – це справжній подарунок для поціновувачів овочів. Якщо ж ваша сім'я не входить до їх числа, то з цим рецептом у вас є шанси збільшити кількість прибічників здорової їжі. 

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Рецепт салату з молодих кабачків

Час: 20 хвилин

Порцій: 2

Інгредієнти:

– 2 – 3 невеликі кабачки;
– 25 грамів волоських горіхів;
– 4 столові ложки оливкової олії;
– сік половини лимона;
– 2 чайні ложки рідкого меду;
– пів пучка кропу;
– сіль та перець до смаку.

Приготування: 

  1. Кабачки ретельно миємо та нарізаємо на тоненькі смужки. Чистити молодий кабачок не обов'язково, його шкірка дуже тонка.
  2. Кріп миємо та дрібно нарізаємо.
  3. Наливаємо в каструлю води та доводимо до кипіння. Солимо і додаємо кабачки. Варимо 1 – 3 хвилини до м'якості. Зливаємо кип'яток та поливаємо кабачки холодною водою.
  4. Горіхи смажимо 2 – 3 хвилини, щоб підсилити аромат. Подрібнюємо.
  5. З'єднуємо кабачки, кріп та горіхи. 
  6. Приправляємо соком лимона, олією та медом. Солимо, перчимо та добре перемішуємо. 

Смачного!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська