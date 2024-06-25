І на природу, і на святковий стіл: сезонні салати з руколою

25 червня 2024, 06:33
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Джерело:

Fajne gotowanie

Салати з руколою стануть чудовим доповненням до вечері. Ви також можете використовувати їх як швидкий перекус після роботи.

Салати з руколою – чудова ідея доповнення до основних страв. Вони смачні та прості у приготуванні. Обов'язково спробуйте!

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Салат з руколою та сиром фета

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Легко та смачно / Фото fajne gotowanie

Інгредієнти:
– 100 грамів руколи;
– 200 грамів помідорів черрі;
– 170 грамів консервованих маринованих оливок;
– 90 грамів очищеного насіння соняшнику;
– 150 грамів сиру фета;
– 3 столові ложки оливкової олії (30 мілілітрів).

Приготування:

  1. Руколу ретельно вимийте і викладіть в миску.
  2. Помідори черрі розріжте навпіл. Повторіть ту ж операцію з оливками та наріжте сир фета невеликими кубиками.
  3. Додайте всі інгредієнти до руколи.
  4. Заправте салат оливковою олією, сіллю, перцем і лимонним соком. Все ретельно перемішайте.
  5. Перед подачею охолодіть салат в холодильнику.

Салат з руколи та в'ялених томатів

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Чудовий смак / Фото fajne gotowanie

Інгредієнти:


– 130 грамів руколи;
– 130 грамів в'ялених помідорів в олії;
– 100 грамів сиру фета;
– 200 грамів апельсина;
– 50 мілілітрів оливкової олії (6 столових ложок);
– 20 грамів гірчиці;
– 100 грамів насіння соняшнику;
– 100 грамів маслин.

Приготування:

  1. Помістіть руколу в миску.
  2. В’ялені помідори наріжте соломкою і додайте до руколи.
  3. Поверх овочів покришіть сир фета і додайте оливки.
  4. Наріжте апельсин і викладіть шматочки в салат.
  5. У склянці приготуйте заправку: змішайте оливкову олію з гірчицею, посоліть і змішайте заправку з салатом.
  6. Насіння обсмажте на сковороді без додавання жиру і посипте ними салат.
  7. Подавати готовий салат найкраще відразу після приготування.

Салат з руколою та лососем

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Чудове поєднання / Фото fajne gotowanie

Інгредієнти:
– 200 грамів руколи;
– 200 грамів копченого лосося;
– 30 мілілітрів оливкової олії;
– 30 грамів каперсів;
– 30 грамів насіння соняшнику очищеного;
– 100 грамів червоної цибулі;
– 200 грамів помідорів черрі;
– 100 грамів сиру Фета;
– спеції: перець, куркума, свіжа петрушка, базилік, сік лайма.

Приготування:

  1. Розріжте помідори навпіл.
  2. Почистіть цибулю і наріжте його четвертинками. Сир фета наріжте кубиками.
  3. Помістіть у миску руколу, овочі, сир, каперси та лосось, порізаний на менші шматочки.
  4. Змішайте оливкову олію з соком половини вичавленого лайма. Додайте перець, куркуму, свіжо нарізаний базилік і петрушку. Ретельно перемішати та полийте заправкою салат.
  5. Готовий салат викладіть в миску і посипте насінням соняшнику.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська